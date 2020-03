Alle Termine für strafrechtliche Hauptverhandlungen im Amtsgericht in Stockach wurden aufgrund der Corona-Krise bis mindestens zum 19. April abgesagt. Das bestätigte Richterin Julia Elsner, die derzeit von zuhause aus arbeitet, telefonisch auf SÜDKURIER-Nachfrage. „Wir schauen jetzt mal, wie es sich in nächster Zeit entwickelt“, sagt die Richterin. „Die Verhandlungen werden zunächst einmal auf spätere Termine verlegt. Ob die Prozesse dann stattfinden können oder noch weiter nach hinten verschoben werden müssen, muss man sehen.“ Sie weist daraufhin, dass sie in der Justiz dazu angehalten seien, „nicht unaufschiebbare Termine nicht durchzuführen“. Es gebe konkrete Handlungsempfehlungen, an die sich das Amtsgericht strikt halte.

Zu nicht aufschiebbaren Anhörungen zählen beispielsweise solche, bei denen sich Angeklagte in Untersuchungshaft befinden, wie die Richterin erklärt: „Das sind dann Sonderfälle und man müsste, sofern sich die Situation in nächster Zeit nicht verändert, im Einzelfall entscheiden.“ Für die Richterin sei zumindest ein großer Vorteil, dass sie die Akten mit nach Hause nehmen könne. „Ich kann Verhandlungen sowohl vor- als auch nachbereiten. Wir versuchen natürlich insgesamt, so viel Heimarbeit wie möglich zu machen.“ Was im richterlichen Bereich laut ihr teilweise möglich sei. „Die Räume im Gerichtsgebäude sind aktuell mit maximal einer Person besetzt“, so Elsner.

Termine werden verlegt

Zudem schreibt Axel Beck, Direktor des Amtgerichts und Richter in Zivilsachen, auf der Homepage, dass das Gerichtsgebäude „für den Publikumsverkehr grundsätzlich geschlossen“ sei. Das bedeute, dass auch Anträge ausschließlich schriftlich zu stellen seien. Der Richter für Zivilsachen teilt außerdem mit, dass „nur unaufschiebbare erforderliche Verhandlungen und Anhörungen stattfinden“. Die Termine werden also, wie das auch bei den strafrechtlichen Verhandlungen der Fall ist, verlegt. Erreichbar ist das Amtsgericht, wie eine Mitarbeiterin telefonisch bestätigte, schriftlich per E-Mail, telefonisch oder per Fax.