Der Kindergarten Kleeblatt in Hindelwangen soll künftig länger offen haben. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Demnach sollen die Regelgruppen, in denen die Kinder zum Mittagessen nach Hause gehen, verschwinden. Künftig soll es weiterhin eine Ganztagsgruppe geben. Dazu kommen vier Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ): Zwei Gruppen sollen eine Betreuungszeit von sechseinhalb Stunden haben, eine Gruppe sechs Stunden und eine Kleingruppe fünf Stunden. Dadurch kommen 107 Plätze zustande. Außerdem gebe es bereits elf Anmeldungen für das Mittagessen, so die Sitzungsvorlage. Der Gemeinderat stimmte ebenfalls zu, 3000 Euro zusätzlich für weiteres Geschirr und die Ausstattung eines Ruheraums zu geben.

Auch der Waldorf-Kindergarten in Wahlwies habe eine Änderung beantragt, die es aber nicht mehr auf die Tagesordnung geschafft habe, sagte Hauptamtsleiter Hubert Walk. Dort gebe es in einer VÖ-Gruppe Ganztagsplätze, die aber praktisch nicht nachgefragt seien. Daher sei der Wunsch, eine VÖ-Gruppe mit sieben Stunden Betreuungszeit daraus zu machen. Es wäre das erste Angebot dieser Art in Stockach, so Walk. Der Gemeinderat fasste zwar keinen Beschluss, gab aber eine positive Rückmeldung.