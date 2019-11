von Susanne Schön

Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn waren alle Eintrittskarten verkauft: Die Criminal Harmonists wurden von ihrer Beliebtheit überrascht. Eine gute Nachricht gibt es für die, die zu spät kamen: am Sonntag, 10. November wird „Keine Hochzeit und ein Todesfall„ nochmals aufgeführt. Konzertbeginn ist wieder um 19 Uhr im Farrenstall in Raithaslach. Und jeder, der bei der Premiere war, sagt, der Besuch lohne sich.

Fast wie im Kino

„Großes Kino“ versprachen die Criminal Harmonists ihrem Publikum. Und sie hielten ihr Versprechen. War die Verknüpfung der Lieder mit einer Handlung sowie das schauspielerische Talent der A-Capella-Gruppe bereits in der Vergangenheit verblüffend, so präsentierten sie sich dieses Mal auf noch höherem Niveau.

Man fühlte sich wie bei der Live-Übertragung eines Musicals im Kino. Bereits der Rahmen stimmte liebevoll bis ins kleinste Detail. Die Eintrittskarten hatten die Optik einer Kinokarte und die Besucher wurden von Popcorn-Duft und einem Platzanweiser empfangen.

Musik von Queen bis Rammstein

Wer sich vom „Film“ überraschen lassen möchte, der sollte jetzt aufhören zu lesen. „Keine Hochzeit und ein Todesfall„ verband Lieder von Queen über Lorenz Maierhofer und Herbert Grönemeyer bis hin zu Rammstein zu einem modernen Märchen. Jürgen Renner war der Erzähler und tauchte im Abspann als Bruder von einem der Criminals auf. Dabei wurde dem Publikum klar, wieviel Arbeit hinter dem vergnüglichen Abend steckte, den die Criminals und ihre Helfer mit so viel Humor und Freude präsentierten.

Der Funke sprang vom ersten Moment an über, als nach „Ice in the sunshine“ Eis verkauft wurde. Sowohl die gekonnt mehrstimmig gesungenen Stücke als auch die märchenhaft-moderne Rahmenhandlung begeisterten. So war der Prinz ein selbstverliebter Influencer. Und der Drache wohnte in den Heidenhöhlen. Aber auch die Kostüme und das Bühnenbild boten den passenden Rahmen und sorgten für manchen Lacher. Einzig knisternde Popcorntüten schmälerten den Hörgenuss, aber dafür konnten die Criminals nichts.