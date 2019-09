Schon kurz vor 19 Uhr stehen die ersten Besucher vor dem Wahlwieser Winkelstüble. Sie wollen sich einen Sitzplatz beim Auftritt des Improvisationstheaters Kanonenfutter aus Stuttgart sichern. Und sie tuen gut daran. Kurz nach Einlassbeginn sind alle Plätze besetzt. Die Veranstalter bringen Stühle und Bänke, doch bald ist die Besenwirtschaft voll.

Alle wollen die fünf jungen Schauspieler sowie den Pianisten erleben. Einige Gäste sehen zum ersten Mal ein Improtheater. Sie sind besonders beeindruckt von der Wortgewandtheit, Spontaneität und Fantasie der Darsteller.

Die Stuttgarter Gruppe hat nur eine grobe Vorstellung davon, wie der Abend verlaufen wird, denn die Akteure reagieren auf die Vorgaben ihres Publikums. Moritz Ladwig, Moderator des ersten Teils, erläutert die Abläufe und schon wird mit „5, 4, 3, 2, 1, los“ die erste Szene lautstark eingezählt. „Gaienhofen„ und „Schwimmen“ lauten die ersten Vorschläge der Gäste.

Mehr Obst und dann in Reimform

Dreimal wird das Spiel wiederholt, denn der Moderator fordert mehr Obst im Text – man sei schließlich in einer Obstbauregion –, dann die ganze Szene in Reimform. Über das Ergebnis staunen die Zuhörer ebenso wie über die Pressekonferenz, bei der die Siegerin eines Sportevents zu ihrem Erfolg befragt wird, ohne zu wissen, in welcher Disziplin sie gewonnen hat. Gut, auf einen Biathlon mit Tretboot fahren und rheinaufwärts schwimmen muss man erst kommen.

Szenen, in denen die Darstellerinnen sich untereinander die Stimme leihen, und spontane Lieder kommen gut an. Gespannt verfolgen die Gäste die Über-Eck-Geschichten zu den Vorgaben „Fächer“, „ein Liter Cola am Tag“, „Hüftkreisen“ und „Der tote Onkel“. Geschickt verbinden die Schauspieler die Erzählstränge und sorgen für viele Lacher.

Die Zuschauer geben die Spielorte vor

Die vielleicht besten Momente bietet das Spiel „Drei Orte“, für das die Besucher eine Gondel in einem verlassenen Kanal in Venedig, ein Kinderzimmer voller Lego-Steine in Pforzheim und ein Kloster vorschlagen. Die beiden Darsteller wechseln ständig in ihren Rollen hin und her. Das Programm endet erst nach einer stürmisch geforderten Zugabe, in der alle Ideen des Abends kunstvoll aufgegriffen werden.

Die Darsteller haben den Abend genossen, der laut Johannes Kahlhöfer eine Art „Pre Opening“ in ihrer Sommerpause gewesen sei. In ein paar Wochen stehen die Studierenden und Ehemaligen der Hochschule der Medien wieder im Kulturzentrum Merlin in Stuttgart auf der Bühne.

Schauspielerin Charlotte Benedix war zum ersten Mal im Winkelstüble: „Es ist schön, das Publikum so nah zu haben. Man bekommt ein direktes Feedback“, sagte sie. Auch Pianist Steffen Brinkmann gefiel die unmittelbare Reaktion. Merle Giebeler war extra aus Osnabrück angereist. Gastgeber Wolfram Renner hat die Gruppe bereits für den nächsten Sommer eingeladen.