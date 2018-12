von Anita Endres

Kaninchen gibt es in den unterschiedlichsten Varianten – rund 170 Tiere der verschiedensten Rassen tummelten sich zum Beispiel kürzlich bei der Rassekaninchenschau des Kleintierzuchtvereins C185 Stockach in der Lichtberghalle in Winterspüren. Doch was macht den Reiz dieses Hobbys aus, das mitunter auch ein wenig belächelt wird?

Drei, die darüber Bescheid wissen, sind Alina und Fabian Benkler sowie Benedikt Hahn, die drei frischgebackenen Kreisjugendmeister aus dem eigenen Verein. Es mache einfach Spaß, durch den Umgang mit den Tieren die Verantwortung und Pflege selbst zu übernehmen, sind sie sich einig.

Verantwortung für die Tiere tragen

Bei Benedikt Hahn hat die Züchterleidenschaft schon früh als Sechsjähriger begonnen. "Wir haben uns jedes Jahr bei der Ausstellung ein Kaninchen gekauft, bis Benedikt von Arthur Binder das dritte Zuchtkaninchen geschenkt bekam", erzählt seine Mutter Eva Hahn lachend. Mittlerweile stellt der heute neunjährige seine Zuchterfolge selber aus.

Benedikt Hahn braucht wieder Platz im heimischen Stall und freut sich, dass er bereits vier von seinen Kaninchen der Rasse "Farbenzwerg hellsilber" verkauft hat.

Arthur Binder ist der zweite Vorstand und zudem Zuchtwart des Vereins. Ein sehr wichtiges Amt, denn durch sein fundiertes und präzises Wissen über die Züchtung und den Umgang mit den Tieren bildet er das Herzstück des Vereins, finden die beiden Mütter Eva Hahn und Evelyn Benkler.

Von Farbenzwergen und Hermelin-Rotaugen

Die drei Nachwuchszüchter haben ihre Erfolge mit den Rassen "Hermelin-Rotaugen" (Alina Benkler), "Farbenzwerge weißgrannen-havanna" (Fabian Benkler) und "Farbenzwerge hellsilber" (Benedikt Hahn) errungen. Das nötige Fachwissen dazu wird den jungen Züchtern in einer besonderen Jugendschulung näher gebracht. "Die Jungzüchterschulungen sind für die Kinder sehr interessant und lehrreich, hier erfahren sie viel über das richtige Füttern, Pflegen und die Züchtung von Kaninchen", bestätigt Evelyn Benkler, die Jugendleiterin des Vereins ist. Vorausgesetzt natürlich, dass es zu Hause auch genügend Platz für die vielen Kaninchen gibt, denn einige werden im Rahmen der Ausstellung auch zum Verkauf an andere Züchter oder an Privatpersonen angeboten.

Die alten Hasen sind Publikumsaufkommen gewohnt

Bei der Kaninchenschau in Winterspüren nun haben Besitzer und Züchter ihre Tiere stolz in luftigen Gehegen im hinteren Teil der Halle präsentiert. Neugierige Blicke vor und hinter den Gittern, wobei manch ein alter Hase dies mit stoischer Gelassenheit ertrug. Die Namen der Rassen sind so vielfältig wie die Tiere selber. Da sitzt ein "Deutscher Riese" in seinem Käfig neben einem wesentlich kleineren "Farbenzwerg", in mittlerer Größe erscheint der "helle Großsilber", jeweils noch in verschiedenen Schattierungen des Felles.

32 Aussteller zeigen ihre Tiere

Patrick Schmidt , Vorstandsmitglied des Vereins, ist zuständig für die Tätowierung der Hasenohren. "Wir haben 32 Aussteller vertreten. Zur Wertung sind 40 Zuchtgruppen mit jeweils 4 Tieren angemeldet gewesen." Dabei kommt es auf mehrere verschiedene Merkmale des Tieres einer Rasse an.

Arthur Binder, 2. Vorstand, mit zwei Hasen, die nicht zur Wertung zugelassen wurden...

So ist – neben dem Körperbau und dem Fellhaar und sogar die Ohrenlänge der Nager – das Gewicht sehr entscheidend, um die volle Punktzahl von der Jury zu bekommen. Es wurden der Titel des Vereinsmeisters sowie ein Wanderpokal für die Gastaussteller der Kategorie Jugend und Erwachsene verliehen.

Originelle Handarbeiten

Und einen anderen Aspekt der Kaninchenzucht präsentierte Arthur Binders Ehefrau Carmen. Sie ist mit einer Gruppe von Frauen im Kleintierzuchtverein aktiv. Sie alle treffen sich wöchentlich, um aus Kaninchenfellen handgefertigte Kissenhüllen und verschiedene Felltiere herzustellen. Zudem fertigen die Frauen noch andere Handarbeiten, um mit dem Verkauf die Vereinskasse aufzubessern.

Carmen Binder verarbeitet mit der Frauengruppe des Vereins Kaninchenfelle zu dekorativen Kissen und kleinen Felltieren.

Für die Besucher gab es während der Ausstellung zudem auch eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen. An beiden Tagen haben die vielen Helfer und Vereinsmitglieder die Gäste aufs vorzüglichste bewirtet. Ein weiterer Höhepunkt war am Samstagabend der Besuch eines Zauberers im Rahmen der Nikolausfeier der Kaninchenzüchter und ihrer Familien.