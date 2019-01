Von außen sieht man fast nichts – das 150 Jahre alte Haus an der Leonhardstraße in Wahlwies, in dem der 32-jährige Rumäne Violin Sabau und seine Partnerin Nicoletta bis vor zwei Wochen lebten, wirkt wie immer. Dann fällt der Blick auf kleine Asche- und Schutthaufen im Vorgarten. Das seien Reste des ausgebrannten Kamins und der beschädigten Holzbalken, sagt Sabau. Denn am frühen Abend des 10. Januars habe seine Lebensgefährtin Feuer im Kamin gemacht.

Das war die einzige Heizmöglichkeit der einfachen Behausung. Bald habe es unangenehm gerochen und alles sei schnell verraucht gewesen. "Im Obergeschoss kam aus einer Ecke von unten ganz viel Rauch, gerade so, als ob jemand ihn mit Druckluft nach oben pusten würde", erzählt er. Natürlich hätten sie Glück gehabt. Die Feuerwehr sei schnell gekommen. Trotzdem ist das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar. Daraus ergibt sich das dringendste Problem: Die beiden Rumänen brauchen schnellstmöglich eine neue Wohnung.

Kein einziges Zimmer ist unbeschädigt

Beim Eintreten ins Haus wird das ganze Ausmaß des Schadens deutlich. Kein einziges der kleinen Zimmer mit der niedrigen Zimmerdecke ist unbeschädigt geblieben. Überall liegen Schutt und zerbröseltes Füllmaterial der Wände. Die Feuerwehr musste den Kamin und Teile der Decke freilegen, um versteckte Glutnester zu finden. Dabei wurde laut Sabau auch die Stromleitung beschädigt. An mehreren Stellen ist die Decke abgestützt, sonst würde sie womöglich einstürzen. Auf allen Möbeln liegt eine dicke Aschestaubschicht, manche Schränke und das Schlafsofa zeigen Wasserränder. Das Löschwasser ist inzwischen getrocknet, der muffige Geruch bleibt. Die meisten Gegenstände müssen entsorgt werden, einige wie Backofen und Waschmaschine können wohl gerettet werden.

Violin Sabau lebt seit 2011 in Deutschland und kam über verschiedene Stationen nach Wahlwies. Er arbeitet bei einer Holzbaufirma in Orsingen. Für den Weg dorthin nutzt er einen Roller, denn einen Autoführerschein hat er noch nicht. Seine Partnerin ist seit 2013 hier, sie arbeitet seit drei Jahren bei einem Stockacher Metzger. Vorübergehend sind sie in einer Wohnung für Erntehelfer bei Obstbauer Andreas Renner in Wahlwies untergekommen. Doch spätestens am 8. Februar muss das Zimmer geräumt werden. Dann kommen die polnischen Arbeiter zurück, um mit dem Baumschnitt zu beginnen.

Mehr als 500 Euro warm kann er nicht zahlen

Sein Arbeitgeber sucht händeringend nach einer Wohnung für ihn – bisher ohne Erfolg. Der Rumäne erzählt, in Stockach sei ihm ein kleines Zimmer für 350 Euro angeboten worden. Aber das sei ihm zu beengt gewesen. Wenn er nach zehn Stunden Arbeit nach Hause komme, brauche er seine Ruhe. Mehr als 500 Euro Warmmiete kann sich der junge Mann nicht leisten, da er von seinem Verdienst regelmäßig Geld an seine Eltern in Rumänien schickt, bei denen sein elfjähriger Sohn lebt. Der Rumäne ist besorgt: "Ich weiß nicht, wo ich nach dem 8. Februar wohnen soll. Ich kann doch nicht immer für zwei oder drei Tage bei jemand unterschlüpfen und dann wieder packen und zum nächsten Helfer ziehen." Noch gibt er die Hoffnung nicht auf, dass sich in der Nähe seines Arbeitsplatzes eine Lösung findet.

Wo gibt es Hilfe?

Einwohner aus Stockach, die beispielsweise durch Zwangsräumung oder familiäre Probleme ihre Unterkunft verlieren, sollten sich an die Stadt wenden. Diese ist als ortspolizeiliche Behörde zuständig dafür, vorübergehend Obdach zu verschaffen und zu verhindern, dass die betroffene Person auf der Straße steht. Diese Überbrückungshilfe wird laut Peter Fritschi, Amtsleiter Baurechts- und Ordungsamt, inzwischen fast zur täglichen Herausforderung. Es gebe für Notfälle einzelne, notdürftig eingerichtete, Zimmer. Die Stadt habe in der Linde Räume angemietet, in denen bald Obdachlose unterkommen könnten. Neben dem Bauhof wird im Frühjahr außerdem eine Wohncontainer-Anlage entstehen. Ansprechpartner bei der Stadt Stockach ist Christian Korb, Tel. 07771 802-288, c.korb@stockach.de. (wig)