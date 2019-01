von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, brach gegen 20.30 Uhr beim Anfeuern eines Kachelofens ein Feuer in einem Kamin aus. Die Einsatzkräfte konnten den Brand in Anwesenheit eines Schornsteinfegers kontrolliert löschen. Es ist kein nennenswerter Schaden entstanden.