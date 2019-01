Georg Mais, Veranstalter der Reihe "Stockacher Meisterkonzerte", hatte zum Neujahrskonzert mit der jungen Philharmonie der Ukraine für seine Ansprache in der Jahnhalle extra einen blauen Anzug mit gelbem Einstecktuch angezogen. "Das sind die Landesfarben der Ukraine", meint er stolz mit Blick auf die jungen Musiker, die unter der Leitung von Volodymir Syvokship ihre einwöchige Konzerttournee durch Deutschland in Stockach starten. "Ich freu mich schon die ganze Weihnachtszeit über riesig auf dieses Neu-jahrskonzert, weil mich diese beschwingte Musik in das neue Jahr hineinträgt", sagte Mais.

Charismatische Sopranistin

"Ein schöner Start ins neue Jahr", meint auch Ronald Winterhalter, der mit seiner Tochter Annette zu den ersten Gästen von später rund 500 Besuchern zählt. Im Hintergrund singt sich die Solo-Sopranistin Luydmyla Ostash laut ein. "Da können wir uns später auf etwas gefasst machen, so stimmgewaltig, wie das klingt", schmunzelt Wolfgang Lux aus Überlingen.

Impression aus der Geigengruppe. Bild: Gabi Rieger

Teils festlich und teils eher leger gekleidet, strömen die Konzertbesucher in die Halle. "Wir waren im letzten Jahr schon einmal da, und es hat uns gut gefallen", sagt René Calame aus dem schweizerischen Effretikon. Der Eidgenosse ist froh darüber, für sich und seine beiden festlich gekleideten Begleiterinnen "noch drei Billets ergattert" zu haben.

Spritziger Auftritt

Spritzig und in schnellen Tempi ist mit Mozart der Einstieg ins Programm mit Walzern und Polkas aus der Strauß-Dynastie, garniert mit leichter Klassik und berühmten Arien aus großen Opern.

Cellistinnen und Kontrabassisten beim Konzert in der Jahnhalle. Bild: Gabi Rieger

Mit charismatischer Ausstrahlung und ihrem wunderschönen, zum Mezzo tendierenden Sopran begeistert Luydmyla Ostash. Zuerst im bodenlangen Glitzerkleid, später in traumhafter, bronzefarbener Robe singt sie sich in die Herzen ihrer andächtig lauschenden Fangemeinde. Das Publikum klatscht begeistert.

Für viele hat das Konzert festen Platz zum Jahresbeginn

Zu federnden Paukenschlägen beginnen die Geigen zu jauchzen. Trompeten strahlen, Hörner frohlocken, und die Bogen der Celli tanzen beschwingt über die Saiten. "Es ist erfrischend, wie sie spielen, und die Sängerin singt dermaßen berührend, dass ich fast weinen musste", begeistert sich die Stockacher Chorsängerin Susanne Grundler, die im Team mit weiteren Mitgliedern vom Eintracht-Chor für die Bewirtung und Garderobe der Konzertbesucher im Einsatz ist.

Sie regelten den Sektausschank und prosteten sich zum neuen Jahr auch selbst einaml zu: Sängerinnen und Sänger vom Eintracht-Chor. Bild: Gabi Rieger

"Mir gefallen diese fröhlich unbeschwerten Melodien gut", betont Brigitte Dreyer aus Stockach. "Jedes Jahr ein Genuss", resümiert schon in der Pause Willi Zöller. Heroisch funkelnde Bläser-Fanfaren stimmen im zweiten Konzertteil auf Suppés "Leichte Kavallerie" ein: Da stürmen Pferde mit wehenden Mähnen in gestrecktem Galopp vor dem geistigen Auge federnd über weitläufige Gelände.

Lob für die Organisatoren

An eine verführerische Nymphe erinnert die ukrainische Sängerin bei Offenbachs Liebesgeschichten. Dem Radetzki-Marsch zum Mitklatschen folgt mit viel Tschinderassa-Bumm die zackig gespielte Tritsch-Tratsch-Polka. Das Publikum erklatscht sich mit lang anhaltendem, tosenden Beifall noch eine Zugabe. Freudig beschwingt werden Neujahrswünsche ausgetauscht. "Dass Stockach so schöne kulturelle Veranstaltungen für die gesamte Region anbietet, freut uns sehr", betonen Ingrid und Hans Veit aus Hohenfels.