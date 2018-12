Der Geburtstag der Getöteten war wohl der traurige Schlusspunkt nach 13 Jahren Beziehung, die von psychischen Krankheiten der Frau geprägt waren. So schilderte es der geständige Angeklagte während seiner rund zweistündigen Aussage.

Er berichtete vom Kennenlernen in Berlin, dem Umzug nach Süddeutschland und dem Aufenthalt in einem Stockacher Teilort, der tödlich endete. Der 41-Jährige zeichnete dabei vor Gericht ein Bild eines sehr bemühten Ehemannes, der es seiner depressiven und essgestörten Frau einfach nicht recht machen konnte.

Und der die Scherben ihrer Wutausbrüche wegkehrte und weglächelte, bis es nicht mehr gegangen sei. Hundertfach habe sie mit Suizid gedroht und er habe alles getan, um sie davon abzuhalten, sagte der Angeklagte. Und letztlich habe er sie selbst umgebracht.

Ihr Geburtstag sei eine traumatische Erfahrung im Leben seiner Frau gewesen – entsprechend habe er unter großem Druck gestanden, diesen Geburtstag glücklich zu gestalten. Dafür fuhren sie extra an den Bodensee. Als das misslang und ihr erst die Blumen, dann die Musik nicht gefielen, habe er einen Aussetzer gehabt, wie es der ermittelnde Polizeihauptkommissar ausdrückte.

Er sitzt in der Justizvollzugsanstalt in Konstanz

Der 41-Jährige erwürgte wohl seine Frau. "Jetzt reicht's" habe er gerufen. Und gesagt, dass er ihr nun ihren sehnlichst Wunsch zu sterben erfülle. Erst als ihr Körper erschlaffte, sei er sich der Situation bewusst geworden und habe erkannt, dass "die Liebe seines Lebens" weg ist.

Einen ersten Suizidgedanken habe er rasch verworfen, stattdessen kaufte er Zigaretten an einer Tankstelle und telefonierte mit einem Freund und schließlich der Polizei, die ihn vor Ort festnahm. Seitdem sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt in Konstanz und arbeitet das Geschehen mit psychologischer Hilfe auf.

Ein Urteil wird noch am heutigen Nachmittag erwartet.