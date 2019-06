Während des Schweizer Feiertags am kommenden Wochenende erklingt am Samstag im Stockacher Stadtzentrum überall Musik. Eine Stilrichtung ist jedoch nicht vertreten: der Jazz. Doch es gibt ein Angebot – und zwar in Wahlwies. In einer Extra-Veranstaltung der Reihe „Jazz & Dünnele“ ist das Konstanzer Lake Side Jazz Orchestra zu Gast. Dass beide Termine auf den gleichen Tag fallen, ist Zufall. Die Veranstalter sehen im Wahlwieser Jazz-Konzert auch keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung des Schweizer Feiertags. Bereits zum vierten Mal tritt die Bigband in Renners Besenbeiz auf. Um genau zu sein: Sie spielte bisher drei Mal in der angrenzenden Obsthalle. Nun haben Tanja und Wolfram Renner eine weitere Halle auf ihrem Grundstück errichten lassen, die noch mehr Platz für Gäste bietet. Daher haben die Beiden beschlossen, das diesjährige Konzert dort zu veranstalten. Der Swing werde bei der guten Akustik in der Halle voll zur Geltung kommen, davon ist auch Mit-Organisator Uwe Ladwig überzeugt.

Auf den Spuren des Rat Pack

Das Lake Side Jazz Orchestra wurde 2011 gegründet und ist mittlerweile eine Institution in der Region Bodensee. Hier versammeln sich Top-Jazzmusiker aus dem geographischen Dreieck zwischen dem oberschwäbischen Horgenzell, dem schweizerischen Winterthur und dem Naturpark Obere Donau. Mit „Swing is King!“ präsentiert der Schweizer Sänger Enrico Orlandi zusammen mit der 17 Personen starken Bigband Klassiker des Swing: eine Zeitreise zurück in die Epoche des Sands Hotels in Las Vegas mit den berühmten Konzerten des Rat Pack. Erklingen werden Titel wie „Fly Me To The Moon“ und „New York, New York„.

Die Vorfreude ist groß

Wolfram Renner freut sich auf das Konzert, auch wenn er dafür viel Arbeit auf sich nimmt. Immerhin verwandelt er mit ein paar fleißigen Helfern für diesen Abend die Obsthalle in einen atmosphärischen Konzertsaal. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 10 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr. Das Winkelstüble-Team übernimmt die Bewirtung.