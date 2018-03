vor 2 Stunden SK Stockach Jaques-Schiesser-Straße/Nellenburgstraße: Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Eine Leichtverletzte und wirtschaftlicher Totalschaden an zwei Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagmorgen an der Kreuzung der Jaques-Schiesser-Straße mit der Nellenburgstraße in Stockach geschehen ist.