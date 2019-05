Wenn viele fremde Menschen in ein Land kommen, gibt es eine große Gruppe, die nur wenig Orientierung in ihrer neuen Umgebung haben – so geschehen im Jahr 2015, als viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen.

Um Orientierung für Flüchtlinge in Stockach herzustellen, hat die Stadt Janell Lia-Breitmayer als Flüchtlingsbeauftragte eingestellt. Sie stammt aus Singapur – ein Umstand, der ihr die Arbeit erleichtert hat, wie sie sich erinnert: "Ich konnte verstehen, wie Leute sich fühlen, die neu hier ankommen."

Nun endet nach drei Jahren ihr Vertrag. Im Mai beginnt sie eine neue Tätigkeit bei der Jugendstiftung des Landes Baden-Württemberg, die ihren Sitz in Sersheim bei Stuttgart hat. Zum Abschied hat Lia-Breitmayer nun dem Hauptausschuss des Stockacher Gemeinderats einen Bericht über ihre Tätigkeit der vergangenen drei Jahre gegeben – und einen Ausblick darauf gegeben, was Integrationsarbeiter derzeit beschäftigt und in der nächsten Zeit beschäftigen dürfte.

Eines der Anliegen, die sie zum Abschied formulierte: "Die Stadt braucht nach meiner Meinung einen Integrationsplan." Bislang habe man geschaut, wo es Bedarf gibt, und darauf reagiert. Aber man müsse agieren. Zumal das Thema Integration nicht nur auf die Arbeit mit Flüchtlingen beschränkt werden dürfe: "Das betrifft auch EU-Bürger", sagte sie. So gebe es immer mehr europäische Schüler in den VKL-Klassen.

Und sie rechnete vor, dass der Anteil an Flüchtlingen an den im Landkreis lebenden Ausländern nur acht Prozent betrage. 54 Prozent dieser Gruppe hätten eine EU-Staatsbürgerschaft, 38 Prozent kämen aus Drittstaaten, allerdings nicht als Flüchtlinge. Dies spiegele sich in Stockach wider.

Auch die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen vom Verein Kulturbrücke, der Nachfolgeorganisation des Helferkreises, war Thema in ihrem Bericht. Man müsse klären, welche Strategie und Ausrichtung diese künftig haben sollte.

Für ihre Veranstaltungen habe die Kulturbrücke nun drei Räume in der Gemeinschaftsunterkunft Oberstadt, erklärte Lia-Breitmayer im Gemeinderat. Daher sei eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Stadtverwaltung und dem Verein nicht mehr notwendig. Ursprünglich sei die Idee gewesen, dass die Stadt einen öffentlich zugänglichen Raum zur Verfügung stellt.

Christiane Pieper, Vorsitzende des Vereins Kulturbrücke, schreibt dazu auf Anfrage, dass sich bis zum Spätsommer die Realisierung eines von der Stadt in Aussicht gestellten, geeigneten Raumes unter den damit verbundenen Rahmenbedingungen in Stockach als schwierig erwiesen habe.

Die nun zur Verfügung stehenden drei Räume, von denen kürzlich einer mit Hilfe von Flüchtlingen renoviert worden sei, würden von den Geflüchteten wie von Gästen gerne angenommen, so Pieper weiter. Lia-Breitmayer berichtete zudem von einigen Leistungen der Verwaltung, damit die Kulturbrücke arbeiten könne.

Schließlich hielt Lia-Breitmayer ein Plädoyer dafür, die Stelle des Flüchtlingsbeauftragten mit mehr Arbeitszeit auszustatten. Die notwendige Netzwerkarbeit mit vielen Akteuren wie den Integrationsmanagern des Landes brauche ihre Zeit, sagte sie. Laut der städtischen Ausschreibung der Stelle wird nun allerdings wieder eine Teilzeitkraft mit mindestens 50 Prozent Arbeitszeit gesucht – "leider", wie Lia-Breitmayer im Gespräch im Nachgang zu ihrem Bericht bemerkte.

Für ihr Engagement erhielt Lia-Breitmayer großes Lob aus dem Gremium. Stellvertretend seien einige Stimmen wiedergegeben. Wolf-Dieter Karle (Freie Wähler), der auch ehrenamtlicher Integrationsbeauftragter der Stadt war, sagte, Lia-Breitmayer habe "Struktur in eine unstrukturierte Aufgabe" gebracht. Die Arbeit nicht auf Flüchtlinge zu begrenzen, halte er für richtig. Und zu Lia-Breitmayers Weggang sagte er: "Ohne Ersatz werden wir es nicht schaffen."

Karl-Hermann Rist (Grüne) erklärte, Lia-Breitmayer habe mit vielen Akteuren vorbildliche Arbeit für Flüchtlinge in Stockach gemacht. Und Bürgermeister Rainer Stolz würdigte sie als "hervorragende Mitarbeiterin". Eine offizielle Verabschiedung werde es im November geben.