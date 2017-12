Stockach Jahreswechsel in Stockach: Wo alles läuft und wo es haken kann

Der Jahreswechsel in Stockach war in den vergangenen Jahren recht ruhig. Einsatzkräfte stehen aber immer für Ernstfälle bereit. Experten erklären im Vorfeld die Gefahren von Feuerwerk.

Alle Jahre wieder knallt es an Silvester. Teils auch schon in den Tagen davor, wenn der Feuerwerksverkauf startet. Die Stockacher Feuerwehr blickt jedoch trotz der Gefahren, die von Silvester-Raketen und Böllern ausgehen, auf relativ ruhige Jahreswechsel zurück. Vor einem Jahr gab es zum Beispiel lediglich eine brennende Thuja-Hecke, an Neujahr 2016 brannte jedoch ein Dachstuhl in Seelfingen. Auf jeden Fall gilt: Für den Ernstfall stehen die Einsatzkräfte 365 Tage im Jahr bereit.

"Was an Silvester eher problematisch ist, ist dass überall Leute an oder auf der Straße stehen", erklärt Fabian Dreher, der bei der Stockacher Feuerwehr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Falls direkt nach Mitternacht ein Einsatz käme, würde diese Situation die Feuerwehrfahrzeuge bremsen. Oliver Braunstein, der stellvertretende Stockacher Kommandant, hat es auch schon erlebt, dass Feiernde auf dem Hof vor den Toren der Feuerwache waren und Raketen gezündet haben. So etwas könnte Probleme und Hindernisse darstellen, falls Einsatzkräfte zum Gebäude fahren, sich umziehen und dann mit Löschfahrzeugen zum Einsatzort weiterfahren müssten.

Stockach hat mit der Oberstadt eine historische Altstadt. Zahlreiche Gebäude sind um 1704 herum entstanden. Gibt es deshalb spezielle Regeln oder Verbote für das Silvesterfeuerwerk wie zum Beispiel in Konstanz? Nein, sagt Carsten Tilsner vom Ordnungsamt. Er weist aber auf das Sprengstoffgesetz hin, nach dessen Paragraf 23 es bundesweit verboten ist, pyrotechnische Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen und besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen zu zünden. Außerdem sei das Abbrennen von Pyrotechnik der Klasse 2, also das typische Feuerwerk und Böller, die es zu Silvester gibt, nur direkt an Silvester und Neujahr erlaubt. Also nicht jetzt in den Tagen vorher oder unter dem Jahr bei anderen Festen. "Jede Art von Pyrotechnik ist grundsätzlich gefährlich und entsprechend vorsichtig sollte man damit umgehen", erklärt Tilsner. Normalerweise sei für den Umgang mit Pyrotechnik eine Sprengstofferlaubnis erforderlich. "Dass es die Sachen zum Jahresende an allen Ecken im Supermarkt gibt, ist eine Ausnahme und soll nicht darüber hinweg täuschen, welche Gefahren damit verbunden sind." Man sollte immer die Sicherheitshinweise beachten, betont er.

In der Neujahrsnacht bleiben in vielen Straßen oft ganze Berge von Müll der abgebrannten Fontänen und Böller zurück. Jeder müsse seine Überbleibsel als Verursacher einsammeln und ordnungsgemäß entsorgen, erklärt Carsten Tilsner. Die Sachen auf der Straße oder dem Gehweg liegen zu lassen, sei ein Verstoß gegen das Landesabfallrecht. Dieses sieht Geldbußen bis zu 100 000 Euro vor. Die Bußgeldhöhe richte sich nach dem Einzelfall, so Tilsner. "In der Praxis dürfte für kleinere Hinterlassenschaften ein Bußgeld in der Größenordnung von 50 bis 100 Euro drohen." Er bedauert es, dass sich viele nicht darum kümmern und "andere ihren Dreck wegräumen lassen". Die Technischen Dienste zum Beispiel. Die dortigen Mitarbeiter sind gleich am ersten Werktag des neuen Jahres in der Stadt unterwegs.

Die Polizei rechnet erfahrungsgemäß damit, dass Silvester "nicht so friedlich wie Weihnachten" wird. Denn an Silvester werde mehr Alkohol konsumiert. Die Anzahl der Einsatzkräfte werde angepasst, erklärt Polizei-Pressesprecher Bernd Schmidt. Wenn Notrufe über die europaweit geltende Nummer 112 kommen, gehen diese übrigens für den Landkreis in der Rettungsleitstelle in Radolfzell ein. Dort sorgen die Disponenten auch über den Jahreswechsel für einen reibungslosen Ablauf der Vorgänge. Disponenten werden diejenigen genannt, die sämtliche Transporte und Fahrten der Einsatz- und Rettungsfahrzeuge koordinieren. Die Profis entscheiden in wenigen Sekunden, welche Schritte einzuleiten sind. "Disponenten müssen ausgebildete Rettungsassistenten und Feuerwehrleute mit dem Rang eines Zugführers sein", erklärt Patrik Lauinger, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes im Landkreis Konstanz. Für ihn und seine Mitarbeiter ist die Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und anderen Ausnahmetagen etwas Selbstverständliches. "Wir arbeiten hier an 365 Tagen rund um die Uhr."

Das Arbeitsaufkommen ist über den Jahreswechsel höchst unterschiedlich: "Im vergangenen Jahr war es sehr ruhig", erzählt Patrik Lauinger. Allgemein müssten die Disponenten an diesen Tagen in der Regel weniger Fahrten organisieren. Denn zum Beispiel Krankentransporte gibt es fast keine. In den Nächten werden generell nur Notfalleinsätze koordiniert.

Gesetz, Warnungen und Sicherheitstipps der Polizei