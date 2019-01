Wieviele Rätselfans gibt es in Stockach und Umland? Die Redaktion ist schon gespannt. Wer bisher alle Antworten wusste und die Lösungsbuchstaben in die Felder eingetragen hat, kann mit den heutigen fünf Buchstaben möglicherweise den Lösungssatz erraten. Trotzdem sollen aber alle dieselbe Chance bekommen: Die Infos zur Telefonnummer, über die eine Teilnahme an der Verlosung möglich ist, gibt es erst mit dem fünften Rätselteil. Dann werden aus allen richtigen Anrufern die Gewinner gezogen. Erst sind aber noch ein paar Erinnerungen an Ereignisse oder Neuerungen im Jahr 2018 gefragt. Doch Vorsicht – jeweils ist nur eine Antwort richtig, die anderen beiden sind reine Fantasieprodukte.

Und das sind die neuen Fragen:

Frage 16

Wohnraum ist eigentlich überall knapp und vielerorts wird gebaut. In Espasingen entstanden dazu im Jahr 2018 große Pläne für einen Bereich mitten im Ort, zu dem ein historisches Bauwerk gehört. Dieses war früher einmal ein Schloss, aber wurde später umgenutzt und steht nun größtenteils leer. Wie es mit diesem Teil von Espasingen weitergeht, wird schon seit vielen Jahren diskutiert. Wie heißt das Gebiet, das wir suchen?

Burgblick-Hang: Ganz oben am Hang von Espasingen mit viel Weit- und Seeblick zu wohnen, wäre doch ein Traum, oder? Weiter oben als bisher entstehen neue Wohnungen. (Lösungsbuchstabe A)

Brauerei-Areal: Die Kessel stehen schon seit vielen Jahrzehnten still und nach vielen Diskussionen und Ideen war 2018 das Jahr der Entscheidung. (Lösungsbuchstabe D)

Alter Bahnhof: Hier hält kein Zug, aber das Gebäude steht. 2018 wurde entschieden, den gesamten Bereich zu bebauen und neuen Wohnraum zu schaffen. (Lösungsbuchstabe U)

Der Lösungsbuchstabe hinter richtigen Antwort ist Nummer 17 von 26.

Frage 17

Das Jahr 2018 brachte in der Gemeinde Mühlingen eine langersehnte Versorgungsmöglichkeit. Dazu gab es im Oktober im Ortsteil Zoznegg ein kleines Fest, bei dem es feurig herging. Wie hieß diese Feier und was genau war der Anlass dafür?

Fest der ersten Flamme: Mit dem Anzünden der ersten Gasflamme feierten die Bürger das Drei-Millionen-Projekt. Bürgermeister Manfred Jüppner drehte selbst den Gashahn auf. (Lösungsbuchstabe D)

Party fürs Breitband: Der Zeitplan klappte schneller als gedacht und sämtliche Mühlinger Teilorte haben jetzt sogar besseres Internet als manche Stadt. (Lösungsbuchstabe H)

Feier für den Funk: Jetzt ist die Mobilfunkabdeckung perfekt. Jeder hat dank eines neuen Funkmastens besten Empfang. (Lösungsbuchstabe R)

Der Lösungsbuchstabe hinter richtigen Antwort ist Nummer 4 von 26.

Frage 18

Auch in Stockach entsteht Wohnraum. Am Hang zur Nellenburg lief in diesem Jahr die Erschließung eines neuen Baugebiets. Wie heißt es?

Burggraben: Die Burg war ja einst oben auf der Nellenburg. Da das Baugebiet am Fuß des Stockacher Hausberges ist, schien das den Planern passend zu sein. (Lösungsbuchstabe P)

Burgspitz: Weil die künftige Bebauung an dieser Stelle weit über den Dächern der Stadt sein wird, sollte der Name dies auch anzeigen. (Lösungsbuchstabe V)

Burghalde: Na ja, eigentlich Burghalde II, denn den ersten Teil gibt es schon. An diesen schließt sich das neue Baugebiet an. (Lösungsbuchstabe H)

Der Lösungsbuchstabe hinter richtigen Antwort ist Nummer 26 von 26.

Frage 19

Eine Schule in einem großen Stockacher Ortsteil hatte im Jahr 2018 allen Grund zu feiern. Es gibt die Einrichtung inzwischen seit 40 Jahren. Wie ist der Name der Schule, die Geburtstag hatte?

Nellenburg-Gymnasium: Mit einer großen Ausstellung zum Anlass des 40-jährigen Bestehens blickten Lehrer und Schüler in die Geschichte der Schule zurück. (Lösungsbuchstabe Z)

Waldorfschule: Zum runden Geburtstag gab es neben den Feierlichkeiten mit hunderten Besuchern auch eine Festschrift zu dem Anlass. (Lösungsbuchstabe S)

Anton-Sohn-Schule: In Zizenhausen gab es ein buntes Fest zum Schulbestehen, bei dem die Grundschüler auftraten. (Lösungsbuchstabe Y)

Der Lösungsbuchstabe hinter richtigen Antwort ist Nummer 7 von 26.

Frage 20

Ein Verein mit mehr als 1110 Mitgliedern und der im vergangenen Jahr 20 Jahre alt wurde, unterstützt in Stockach eine Einrichtung, die sich um Kranke und Verletzte kümmert und im Landkreis eigenständig ist. 2018 sagte der Vorsitzende Hubert Steinmann, der Verein habe etwa 200 Mitglieder mehr als dieselben Vereine in Radolfzell, Singen und Konstanz zusammen. Seit seinem Bestehen hat der Verein mehr als 700 000 Euro investiert. Wie lautet der Name des Vereins?

Krankenhausförderverein: Bei seiner Gründung im Jahr 1998 war der Stockacher Alt-Bürgermeister Franz Ziwey der Vorsitzende des Vereins. Die Zahl der Mitglieder steigt stetig an. Das nächste Ziel ist die 1500-Marke. (Lösungsbuchstabe T)

Pflegeverein für alle Alter: Wie der Name schon sagt, kümmert sich der Verein um alle Bürger, die in irgendeiner Art auf Pflege angewiesen sind. (Lösungsbuchstabe S)

Rehasportverein: Ob Wassergymnastik oder Rückenkurse – jeder bekommt hier das richtige Sportangebot, um sich nach Krankheit zu erholen oder die Muskulatur nach einer Verletzung zu trainieren. (Lösungsbuchstabe E)

Der Lösungsbuchstabe hinter richtigen Antwort ist Nummer 3 von 26.