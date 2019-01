Zehn von 26 Lösungsbuchstaben stehen bereits fest. Wer die richtigen Antworten der heutigen Fragen weiß, bekommt weitere fünf dazu. Wieder geht es um Dinge, die im Jahr 2018 passiert sind und teilweise große Auswirkungen hatten.

Wer das Rätsel bisher noch nicht kennt, findet hier Teil 1 und Teil 2.

2018 gab es Baustellen, wohin das Auge reichte. Und nicht alle sind schon fertig. In Bodman zum Beispiel ist momentan nur Weihnachts- und Jahreswechselpause. Wie heißt die große Straße, die etappenweise saniert wird?

Der Lösungsbuchstabe hinter richtigen Antwort ist Nummer 11 von 26.

Hier wohnten und lebten viele Jahre Schüler. Doch nun soll der abgelegene, historische Bau ein Tagungszentrum werden. Was suchen wir?

Der richtige Lösungsbuchstabe ist Nummer 22 von 26.

2018 war für das Nellenburg-Gymnasium ein Jahr des Wechsels. Michael Vollmer ging mit dem Beginn der Sommerferien in den Ruhestand. Wie heißt sein Nachfolger?

Der Lösungsbuchstabe, der richtigen Antwort, ist Nummer 26 von 26.

Im Herbst war in Stockach die Fahrbahnsanierung einer großen Kreuzung. Wie heißt die Firma, die dort viele Jahre war und deren Name die Kreuzung trägt?

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung ist Nummer 2 von 26.

Überall Baustellen. Und zwischen Ludwigshafen und Sipplingen ging es dann im Herbst auch noch ungeplant länger, weil die Schäden größer waren, als erwartet. Wie heißt die Straße, die die Verkehrsteilnehmer Nerven kostete?

Der richtige Lösungsbuchstabe ist Nummer 13 von 16.

So geht es weiter

In den kommenden Tagen folgte der vierte Rätselteil mit weiteren Buchstaben für den Lösungssatz. An welche Position welcher Buchstabe kommt, steht hinter den Antwortmöglichkeiten jeder Frage. Bei jeder Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten, aber Achtung: Nur eine davon ist richtig und gibt den richtigen Buchstaben für den Lösungssatz. Wer mitmachen will, muss alle 26 Buchstaben sammeln und sich nach fünf Rätselfolgen über eine Gewinnhotline bei uns melden, die wir noch bekannt geben. (sk)