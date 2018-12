Es ist jedes Jahr dasselbe: Kaum war Januar, sind zwölf ereignisreiche Monate auch schon wieder vorbei. Baustellen sorgten für Umwege, Baugebiete wurden erschlossen und hier oder da fanden neue Veranstaltungen oder besondere Anlässe statt. Wer sich im zweiten Teil unseres Jahresrückblickrätsels richtig erinnert und die richtigen Lösungsbuchstaben notiert, kann Preise gewinnen (siehe unten). Die Fragen sind echt, zwei der drei Antwortmöglichkeiten rein für den Rätselspaß. Teil 1 finden Sie hier.

Hier gibt es nun die Fragen 6 bis 10 des Jahresrückblickrätsels:

Frage 6

Viele Gemeinden haben Weihnachtsmärkte. Aber in Stockach gab es schon seit zehn Jahren keinen Weihnachtsmarkt und keine vergleichbare Veranstaltung mehr. Das könnte sich ändern. Am 15. Dezember stand der Gustav-Hammer-Platz voller Buden. Viele Besucher tummelten sich dort bei bester Stimmung. Welchen Namen hat diese Veranstaltung?

Adventsmarkt: Neutral und passend zur Adventszeit haben sich die Veranstalter für diesen Namen entschieden. (Lösungsbuchstabe D)

Winterzauber: Es sollte kein Weihnachtsmarkt sein. Aber es war ein Probelauf für eine weihnachtliche Veranstaltung, die laut den Veranstaltern 2019 größer ausfallen könnte. (Lösungsbuchstabe M)

Weihnachtswonne: Sind Alliterationen nicht wunderbar? Das doppelte W rollt sehr gut von der Zunge. Wie hätte die Veranstaltung also sonst heißen können? (Lösungsbuchstabe H)

Der Buchstaben hinter der richtigen Antwort ist Nummer 6 von 26.

Frage 7

96 Bauplätze und 42 davon gehören der Gemeinde: Ein Neubaugebiet in Ludwigshafen ist das Großprojekt der Gemeinde. In diesem Jahr waren die Hauptarbeiten der Erschließung. Der Asphalt liegt, die Straßenlaternen stehen und die ersten Grundstücke sind verkauft. Doch wie heißt das Areal?

Keltenberg: Weil das Baugebiet am Hang sowie an der Bergstraße liegt und dort Funde aus der Keltenzeit gemacht wurden, bekam es diesen Namen. (Lösungsbuchstabe F)

Haiden: Das Neubaugebiet trägt den Namen der Gemarkung, auf der es liegt, und hat sechs Straßen, die historische Bedeutungen oder die Umgebung aufgreifen. (Lösungsbuchstabe E)

Seeblick: Der Name ist Programm, vor allem oben am Hang, wo die teuersten Bauplätze liegen. (Lösungsbuchstabe X)

Den Buchstaben hinter der richtigen Antwort ist Nummer 5 von 26.

Frage 8

Jahrzehntelanges Warten hatte Anfang September ein Ende. Eine der größten Kreuzungen in Stockach ist zum Kreisverkehr umgebaut worden. An dieser Stelle treffen zwei Bundesstraßen aufeinander und es herrscht dementsprechend viel Verkehr. Die Bauarbeiten liefen planmäßig. Alles klappte wie am Schnürchen. Wie heißt nun aber der Kreisverkehr, dessen Name sich auf ein Gasthaus bezieht?

Eule: Wer kennt das Restaurant Eule nicht? Es ist umgeben von vielen Bäumen, in denen Eulen brüten. Ja, nicht nur Überlingen hat die Stadtgraben-Uhus – in Stockach flattert neben Störchen und Eulen noch mehr. (Lösungsbuchstabe K)

Falke: Das Gasthaus "Zum flinken Falken" geht auf das Mittelalter zurück. Dort soll es schon vor vielen hundert Jahren eine Schenke mit diesem Namen gegeben haben. (Lösungsbuchstabe P)

Adler: Der Landgasthof Adler ist eine beliebte Adresse in Hindelwangen. Das Haus kann auf eine lange Tradition zurückblicken. (Lösungsbuchstabe E)

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung ist der 15. von 26.

Frage 9

Sie kamen wieder. Oder bessergesagt: Er kam wieder. Storch Hans kehrte im zweiten Jahr nach Stockach zurück. Doch von seiner Nelli gab es keine Spur. Stattdessen tat er sich mit einer anderen Störchin zusammen, die nicht beringt ist. Deshalb weiß niemand, woher sie kommt und wie alt sie ist. Es gab also wieder traute Zweisamkeit auf dem Gefallendenkmal in der Stockacher Oberstadt. Aber wieviele Jungstörche flatterten dieses Jahr im Nest?

Keine: Hans hatte im zweiten Jahr und in zweiter Ehe kein Vaterglück. (Lösungsbuchstabe A)

Zwei: Aller guten Dinge sind zwei. Wie bei der Premiere im Jahr 2017 zogen Hans und seine Partnerin zwei Junge heran. (Lösungsbuchstabe S)

Fünf: Volltreffer. Das schaffen nur wenige Storchenpaare (zuletzt Nenzingen im Jahr 2017). Bei fünf Jungen wurde es ganz schön eng im Nest. (Lösungsbuchstabe L)

Tragen Sie den Buchstaben hinter der Lösung ist Nummer 24 von 26.

Frage 10

Hohenfels hatte dieses Jahr ein Jubiläum. Ein großer Sohn der Gemeinde wurde im November vor 150 Jahren geboren und starb im August vor 100 Jahren. Für ihn gibt es ein Museum im Liggerdorfer Rathaus und 2018 war ein Gedenkjahr mit verschiedenen Veranstaltungen und einem Festakt. Aber wen suchen wir?

Richard Stocker war unter anderem ein berühmter Tenor, genannt der „Hegausänger“, und mit Joseph Victor von Scheffel und Joseph Stöckle befreundet. (Lösungsbuchstabe B)

Karl Friedrich Gegauf erfand und baute die erste Hohlsaum-Nähmaschine der Welt. Damit legte er den Grundstein für die Bernina Nähmaschinenfabrik. (Lösungsbuchstabe J)

Korbinian Brodmann war ein Pionier der Hirnforschung. Seine Forschungen haben heute noch weltweit Gültigkeit. (Lösungsbuchstabe D)

Die richtige Lösung bringt den Buchstaben 10 von 26.

So geht's weiter: Aus diesem und dem ersten Teil stehen nun zehn von 26 Buchstaben des Lösungssatzes fest. Der dritte Teil folgt in den kommenden Tagen