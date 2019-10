Stockach – Der Verein MGV „Nellenburg“ Gemischter Chor Hindelwangen lädt zu seinem Jahreskonzert am Sonntag, 13. Oktober, in die Nellenburghalle Hindelwangen ein. Einlass ist um 15.30 Uhr. Der Verein bietet Kaffee und Kuchen an, das Konzert selbst beginnt um 17 Uhr. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Mit dem Motto „Über Länder und Meere“ will der Nellenburg Chor die Zuhörer mitnehmen in die Welt der internationalen Musik und des Chorgesangs. Von Peru, mit dem Hirtenlied „El Condor pasa“, soll es über Mexiko in die USA (Gospel), in die Alpen und weiter zum Baikalsee gehen, wo russische Volksweisen erklingen werden.

Neben dem Gemischten Chor tritt auch der Gospelchor Hindelwangen auf. Er bringt Spirituals und Gospels aus seinem aktuellen Programm auf die Bühne. Ein als Projektchor entstandener Shanty-Chor wird stimmungsvolle Seemannslieder singen. Als Gäste spielen die Alphornbuben aus Beuren an der Aach. Im letzten Block treten der Gemischte Chor und der Gospelchor gemeinsam auf. Sie singen das Lied „Nur noch kurz die Welt retten“ von Tim Bendzko. Die Besucher erwartet laut Verein ein abwechslungsreiches Musik- und Chorprogramm unter der Leitung von Eberhard Graf. Karten gibt es im Vorverkauf ab sieben Euro bei der Tourist-Information im Alten Forstamt, Salmannsweilerstr.1, Telefon (0 77 71) 80 23 40, sowie bei der Vorsitzenden des Vereins, Regina Ellenberger, Telefon (0 77 71) 54 96. An der Abendkasse kosten die Karten acht Euro, Jugendliche bis 18 Jahre bezahlen fünf Euro.

Verlosungsaktion: Gemeinsam mit dem SÜDKURIER verlost der Verein MGV Nellenburg Gemischter Chor Hindelwangen dreimal zwei Eintrittskarten zum Konzert. Die Gewinnhotline (0 13 79) 37 05 00 70 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz) ist ab sofort bis Donnerstag, 10. Oktober, 12 Uhr, freigeschaltet. Wer Name, Adresse, Telefonnummer und das Stichwort „MGV Nellenburg“ nennt, nimmt an der Verlosung teil. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.