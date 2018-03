Stockach Ja zu Flächentausch für Wohnungsbau und Gewerbe

Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Stockach hat über Areale in Eigeltingen, Winterspüren und Wahlwies entschieden. Damit ist das Gewerbegebiet Seeda, für das es schon viele Anfragen gibt, einen Schritt weiter.

Sechs Flächen, drei angestrebte Änderungen und ein Ja zu allem: Der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Stockach hat beschlossen, Flächennutzungspläne in Eigeltingen, Winterspüren und Wahlwies für mehrere Teilflächen zu ändern. Es geht dabei um Gebiete für den Wohnungsbau im Eigeltinger Kernort sowie dem Ortsteil Rorgenwies, aber auch das künftige Misch- und Gewerbegebiet Seeda in Wahlwies.

Der Ausschuss besprach zu jedem geplanten Flächentausch die eingegangenen Stellungnahmen und wog diese ab. Zu den Wohnbauflächen Betzengrube und Bollenberg Nord in Eigeltingen sagte Harald Schweikl von der Bauverwaltung der Stadt Stockach, dass es in beiden Bereichen guten Boden gebe und es wirklich nur ein Tausch sei. Kreisarchäologe Jürgen Hald habe Sondierungen angeregt. Auch zum Tausch der Fläche "Am Steinbühl" und Altweiler in Rorgenwies gab keine Einwände während der Offenlage. Auf eine Rückfrage hin erklärte Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz, dass die Gemeinde Eigeltingen später die Hoheit beim Bebauungsplan habe und auf Bedenken von Anwohnern eingehen könne.

Zu Greben (Winterspüren), das bisher als Gewerbefläche ausgewiesen worden war, das mit Seeda (Wahlwies), getauscht wird, fasste Schweikl zusammen, dass bereits ein Umweltgutachten ergeben habe, dass Greben nicht so gut für Gewerbe geeignet sei. Auch hier könnten archäologische Funde möglich sein. "Wir werden das im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans berücksichtigen", sagte Schweikl. Das bedeutet, dass vor Baumaßnahmen archäologische Sondierungen stattfinden werden. Schweikl und Stolz erläuterten, dass die Stadt Singen in ihrer Stellungnahme einen Nachweis dafür gefordert hat, dass es Bedarf für ein Gewerbegebiet gebe. Das sei bereits nachgewiesen, so Stolz. Es gebe auch bereits viele Anfragen von Betrieben, die gerne in Seeda bauen würden, so Schweikl. Laut Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg liegen für Seeda Anfragen für 1,35 Hektar vor und es gebe Anfragen über 3,6 Hektar, die im interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof nicht untergebracht werden konnten. Seeda soll 2,7 Hektar Gewerbe- und 1,7 Hektar Mischfläche umfassen. Stolz fasste zum Flächentausch von Greben und Seeda zusammen: "Etwas, das bereits genehmigt ist, wird nun an anderer, geeigneterer Stelle genutzt."