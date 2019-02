Der Tag der offenen Tür an Gymnasium und Schulverbund Nellenburg fand großen Anklang, denn in vielen Familien ist die endgültige Entscheidung, welche Schule ihr Kind ab September besuchen wird, noch nicht gefallen. Die Stockacher Schulen zeigten sich am Samstag von ihrer besten Seite. Sie empfingen die Gästeschar mit einem Programm aus Tanz, Gesang und Ansprachen. Beiden Einrichtungen war es wichtig, die künftigen Schüler zu erreichen. Dafür gab es viele Aktionen wie eine Schulrallye, Mitmach-Angebote, Schulführungen durch Lehrer und Info-Stände.

Beim Sketsch der Theater AG am Nellenburg-Gymnasium Stockach, den die Schüler anlässlich des Tags der offenen Tür einstudiert hatten, amüsierten sich auch Lehrerin Susanne Schlemmer (Mitte) und Schulleiter Holger Seitz (rechts) köstlich. | Bild: Claudia Ladwig

Einiges war neu an diesem Tag der offenen Tür. Im Gymnasium, das seit 2012 neunjährig ist, stellten sich die Profile Musik, Spanisch, NWT (Natur, Wissenschaft und Technik) und Bilingual (Englisch) in einem Raum vor. Die Stände wurden von Schülern und Lehrern betreut. Mit dem Sketch "Die Jodelschule" gab die Theater-AG einen kleinen Einblick in ihre Arbeit. Seit diesem Jahr leiten Judith Glunk, Felicitas Dräger und Mona Eißler die AG. Sie proben eifrig für das Stück "Die Physiker", das im Mai aufgeführt werden soll.

Lehrerin Beatrix Reyes war als Lyrik auf Rädern mit ihrem Poetofon unterwegs und überraschte viele Besucher mit dem tollen Klangerlebnis. Viele weitere Einblicke gab es für die Besucher in zahlreichen Räumen des Nellenburg-Gymnasiums Stockach anlässlich des Tags der offenen Tür. | Bild: Claudia Ladwig

Neu war auch ein gemeinsamer Raum für Elternbeirat, Förderverein und Schülermitverantwortung. Hier informierte Schülersprecher Leon Buntz über die neuen Schulpullover, die es in grau und schwarz geben wird. "Die Nachfrage ist riesig", freute er sich.

Zum Glück ist diese Verletzung nur aufgemalt: Leoni Sauter lässt sich von Schulsanitäter Luis von Hahn eine schlimme Wunde auf dei Stirn zaubern. Beim Tag der offenen Tür im Schulverbund Nellenburg liefen einige "Verletzte" durchs Gebäude, denn die Arbeit faszinierte die Grundschüler. | Bild: Claudia Ladwig

Im Schulverbund war alles im Alt- und Zwischenbau konzentriert, um die Dritt- und Viertklässler nicht zu überfordern. Eltern fanden Informationen zu den Niveaus, der Ganztagsschule, der Hausaufgabenbetreuung, dem Lernband, den Entwicklungsgesprächen, zur Berufsorientierung und zur Erlebnispädagogik. Die Kinder konnten sich von den Schulsanitätern Verletzungen schminken lassen oder in den fünf neu gestalteten naturwissenschaftlichen Räumen Experimente durchführen.

Erst schätzen, dann ausprobieren: Welche Füllung schwimmt und welche geht unter? Das probierte Maren Straub mit der Hilfe von Maxim Degen (links) und Abdullah Asif ausder Klasse 6c aus. Die fünf naturwissenschaftlichen Räume im Schulverbund sind alle neu eingerichtet worden und technisch auf dem modernsten Stand. | Bild: Claudia Ladwig

Die "Schlange des Pharaos", die Lehrerin Rebecca Schröder mit Sechstklässlern anbot, faszinierte viele Kinder. Das Schulhaus sei schön bunt, sagte Viertklässlerin Maren Straub. Ob das bei der Entscheidungsfindung hilft?