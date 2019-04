von Ann-Kathrin Krämer

Montag 8. April, 7.30 Uhr, Jule macht sich zu Fuß auf den Weg zur Grundschule, Magnus steigt in den Bus nach Bodman ein und Cameron wartet auf ihre Mitfahrgelegenheit. Zur gleichen Zeit machen sich viele andere der Zehntklässler des Nellenburg Gymnasiums auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz anstatt wie sonst zur Schule. Während ihrem einwöchigen Praktikum, dem Bogy, haben die Jugendlichen die Möglichkeit ihre ersten Berufserfahrungen zu sammeln. Es wurden wie immer viele Bewerbungen geschrieben und die Praktikanten verteilten sich in die unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder.

Ann-Kathrin Krämer unterstützt im Rahmen ihres Bogy-Praktikums eine Woche lang die Lokalredaktion des SÜDKURIERS in Stockach. Bild: Matthias Güntert | Bild: Matthias Güntert

Jule Kaupert absolvierte ihr Praktikum in ihrer früheren Grundschule in Ludwigshafen. "Es war schön die Lehrer wieder zu sehen. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen", berichtet sie mit einem Lächeln. Am meisten Spaß gemacht habe ihr das Backen von Osterhasen mit den Zweitklässlern, "aber auch das Lesen mit den Schülern der ersten Klasse". Auf die Frage, was sie denn aus dem Praktikum mitgenommen habe, erwidert die 16-Jährige, dass sie sich nun wirklich vorstellen könne, später an einer Grundschule zu unterrichten.

Genügend Raum für die Berufsorientierung

Lehrerin Manuela Bacher, die die Praktikanten an der Grundschule betreut betont wie notwendig sie Schülerpraktika wie das Bogy empfinde. "Ich finde es wichtig, genügend Raum für die Berufsorientierung zu geben", erklärt sie. Sie setze sich dafür ein, dass im Zweifelsfall, wie auch in dieser Woche, mehrere Jugendliche gleichzeitig ihr Praktikum an der Grundschule absolvieren können.

Ebenfalls gut aufgenommen wurde Evangelia Mansoudi in der örtlichen Tanzschule La Danse. Die 15-Jährige tanzt selbst seit einigen Jahren Hip-Hop und gerade deshalb fiel ihr die Wahl des Praktikumplatzes nicht allzu schwer. "Es hat mich interessiert, was denn wirklich alles hinter einer Tanzschule steckt", antwortet die Jugendliche nach kurzem Überlegen auf die Frage, warum sie sich denn nun für den Betrieb in der Stockacher Oberstadt entschieden hat. Und auch die ungewohnten Arbeitszeiten, meist nachmittags und abends, waren für die Schülerin kein Problem. Viel Spaß habe ihr das Aufwärmen einer Kindertanzgruppe und "generell der Umgang mit den Menschen" gemacht. Aber ihr wurde auch bewusst, dass hinter der Tanzschule mehr als "nur Tanzen" steckt, es sei alles an sehr viel Verantwortung und ein eigenständiges Management gebunden. Obwohl sie sich keine spätere Berufstätigkeit in dieser Branche vorstellen kann, sei es "eine wirklich schöne Woche, mit vielen neuen Erfahrungen" gewesen.

Vielfältige Auswahl bei den Berufsfeldern

Für Gymnasiast Magnus Keller sei das Bogy-Praktikum auch eine gelungene Zeit gewesen. Er habe bei Michael Niehl, einem Goldschmied aus Bodman, sehr viel neues gelernt und durfte sogar einen Ring anfertigen. Er wisse nun über die verschiedenen Werkzeuge und Metalle, die ein Goldschmied benötige "bestens Bescheid". Der Jugendliche würde das Praktikum in Bodman sofort wiederholen, da ihm diese Art von Arbeit sehr gut gefallen habe. Wie er zu dem Praktikum kam, das auch einige Mitschüler und Lehrer verwundert hat? "Michael Niehl ist ein Freund der Familie, aber ich habe mich auch so schon immer für handwerkliche Dinge interessiert".

Tierisch informativ: Cameron Fuchs (rechts) sammelt bei der Tierärztin Karin Weber in Ludwigshafen ihre ersten Erfahrungen im Bereich Tiermedizin. Bild: Ann-Kathrin Krämer | Bild: Ann-Kathrin Krämer

Weil sie mehr über die Tiermedizin erfahren wollte, verbrachte Cameron Fuchs die Praktikumswoche in der Praxis von Tierärztin Karin Weber in Ludwigshafen. "Am meisten hat mich die Sterilisation einer Hündin fasziniert", erzählt die 15-Jährige. Aber auch bei der Behandlung der Patienten aus der Sprechstunde habe die Schülerin gerne zugeschaut und assistiert. Besonders erstaunt habe sie der abwechslungsreiche Alltag mit den unterschiedlichsten Tieren: "Mir war gar nicht bewusst, über wie viel Wissen man als Tiermediziner verfügen muss". Cameron betont aber ebenfalls, dass man nicht nur "gut mit Tieren können muss", man hätte mindestens genauso viel Kontakt mit deren Haltern und sollte von daher als Tierarzt ebenso gut mit Menschen umgehen können. Gerne würde sie ein weiteres Praktikum absolvieren, aber "dann vielleicht in einer größeren Praxis, um mal einen Vergleich zu haben".