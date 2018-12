von Isabelle Arndt und Stephan Freißmann

Ende und Neubeginn liegen nah beieinander in der Stockacher Oberstadt. Das zeigt ein Blick auf die aktuelle Lage der Geschäfte. Während es für die Buchhandlung unter neuer Adresse weitergeht, wird das italienische Feinkostgeschäft zum Jahresende schließen. Und selbst Anja Schmidt vom Modewerk denkt laut darüber nach, wie lange es ihr Geschäft noch geben wird. Eine Bestandsaufnahme:

Die Buchhandlung Bücher am Markt von Diana Taddia ist Ende November nach 15 Jahren in ein neues Quartier umgezogen, weil der Mietvertrag gekündigt wurde. Seitdem befindet sich das Geschäft im früheren Spielwarenladen Jäger, der für längere Zeit leer stand. Und wo Taddia und ihr Lebensgefährte Thomas Hahn, mit dem sie Kulturveranstaltungen organisiert, im Oktober noch skeptisch über die Perspektive des Geschäfts nachgedacht haben, hört sich das heute anders an: "Wir wollen auf jeden Fall für einige Jahre bleiben", sagt Taddia. Entsprechende Umbauten sind größtenteils in Eigenleistung gemacht.

Stockach Veränderung für Leseratten: Buchhandlung muss umziehen Das könnte Sie auch interessieren

Auch für das Veranstaltungsprogramm gibt es neue Ideen. Denn neben der bekannten Kulturreihe will Thomas Hahn auch politischere Veranstaltungen in den Räumen etablieren. Vertreter aus Politik und Zivilgesellschaft sollen zur Diskussion geladen werden – um überregionale Themen lokal zu verorten und gemeinsame Ziele zu finden, wie Hahn schildert. Genau solche Ideen und Aktionen braucht es laut Bernhard Keßler, der für die Wirtschaftsförderung der Stadt zuständig ist, um Leben in die Stadt zu bringen. "Aktionen zeigen, dass es schöner ist, in einer historischen Innenstadt einzukaufen", sagt Keßler.

Feinkostgeschäft fehlt die Laufkundschaft

Doch das reicht nicht, wenn es etwa nach Andrea Nonis geht. Sein italienisches Feinkostgeschäft Buono wird zum Jahresende schließen. Die Räume in der früheren Schlecker-Filiale, die bis vor seinem Einzug vor einem Jahr lange leer standen, seien eigentlich ideal für seine Idee, ein Feinkostgeschäft mit Lebensmittel-Großhandel zu betreiben. Hauptproblem sei nicht die Höhe der Miete gewesen, was ein immer wieder kritisierter Faktor in der Oberstadt ist. Auch dass seine Mitarbeiter kein Deutsch sprachen, sei sekundär gewesen. Es seien einfach nicht genügend Leute in der Hauptstraße unterwegs, sagt er. Doch trotz vieler Stammkunden habe es für dauerhaften Erfolg nicht gereicht. Nun wolle er für seinen Lebensmittelhandel ein Quartier in Stockach oder Umgebung suchen.

Andrea Nonis dagegen wird sein Geschäft für italienische Produkte in der Stockacher Hauptstraße zum Monatsende aufgeben. | Bild: Freißmann, Stephan

Anja Schmidt wünscht sich einen roten Faden

"Hier zu überleben, ist eine wahre Kunst, vor allem wenn so wenig Laufkundschaft besteht!", sagt Anja Schmidt vom Modewerk. Nachdem sich zum Jahresende ihre Geschäftspartnerin Sabine Pelikan aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen wird, denkt Schmidt über neue Öffnungszeiten nach. Künftig könnte es wieder eine Mittagspause geben und das Geschäft am Mittwoch geschlossen sein. Im Dezember werde sich herauskristallisieren, ob sie den Betrieb allein überhaupt schaffe. Anja Schmidt befürwortet grundsätzlich eine Kernöffnungszeit aller Stockacher Geschäfte, doch es gebe größere Baustellen: Es fehle eine Vision.

"Wir müssen gemeinsam überlegen, wie Stockach in fünf Jahren aussehen soll", appelliert Schmidt. Sie ist auch Vize-Vorsitzende des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe. Dazu gehören Fragen wie: Wo soll es hingehen, wie soll die Innenstadt zukünftig aussehen und was macht sie aus? Wenn mit den Bürgern ein Konzept erarbeitet würde, könnte sich das laut Schmidt wie ein roter Faden durch die Stadt ziehen: vom Ortseingang bis zum Bäcker. "Damit wir, die Stockacher, endlich wieder stolz auf uns und die Stadt sind!" Häufig würden Menschen denken, dass in der Oberstadt ohnehin nichts los sei.

Stockach Gewerbeverein will eine Vision für die Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Wirtschaftsförderung: Es braucht einen gemeinsamen Nenner

Ähnlich äußert sich Bernhard Keßler als Wirtschaftsförderer der Stadt. Man müsse sich insgesamt überlegen, was möglich ist – und was nicht. "Wir müssen das vielleicht vorantreiben, können es aber nicht alleine machen", sagt er. Dafür müssten Stadt, Händler und die Hauseigentümer auf einen Nenner kommen. Die Stadt versuche zu helfen, indem sie bei einem Umzug oder Leerstand die Beteiligten zusammenbringe. Doch Keßler sieht Innenstädte vor einem grundsätzlichen Problem angesichts der Online-Konkurrenz. Neue Händler zu gewinnen sei schwer, denn für die werde es ab 1000 Quadratmeter, möglichst ebenerdig und mit Parkplätzen interessant. Das könne Stockach nicht bieten. Was Keßler sich vorstellen kann, ist ein Sanierungsprogramm. Das bisher letzte sei Anfang der 1990er-Jahre ausgelaufen. Doch eine Fortsetzung könne man nicht von jetzt auf gleich umsetzen – und auch dafür bräuchte es die Mitwirkung aller Beteiligten.

Stockach Zur Situation in der Stockacher Oberstadt: Ein Konzept muss her Das könnte Sie auch interessieren