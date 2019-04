In einem Waldstück hinter der Nellenburghalle in Hindelwangen herrscht geschäftiges Treiben. Kräuter werden gesammelt und in feine Streifen geschnibbelt. In kleinen Gläsern wird Butter geschlagen. Selbstgemachte Kräuterbutter soll daraus entstehen. "Weiß jemand, was das ist?", ruft Sabrina Molkenthin, Leiterin des Stockacher Umweltzentrums, durch den Wald. Klar weiß es jemand. Die Finger schießen in die Höhe: "Das ist der kleine Bruder vom Waldmeister!" Die Antwort hätten viele der 25 Kinder der vierten Klasse der Stockacher Grundschule gewusst. Denn sie kennen sich in dem kleinen Waldstück aus. Hier findet jeden Donnerstag ihr Unterricht statt. Draußen, im Freien.

Pilotprojekt soll Ausgeglichenheit der Kinder fördern

Die Klasse 4d führt seit Schuljahresbeginn unter der Leitung von Lehrerin Laura Keller die Draußentage durch. Der Sinn hinter der Sache: Das Pilotprojekt soll die kognitiven Fähigkeiten, die Sozialkompetenz und die Ausgeglichenheit der Kinder fördern. "Der Austausch zwischen körperlicher Anstrengung und mentaler Belastung ist bei den Draußentagen einfach ausgeglichener", sagt Klassenlehrerin Laura Keller. Dafür verbringt die Klasse den ganzen Schultag unter freiem Himmel. Die Unterrichtsfächer werden dort in und mit der Natur unterrichtet. Unterstützt werden sie dabei vom Umweltzentrum Stockach.

Im Wald wird gepaukt

Wer jetzt aber meint, die Kinder und die Lehrkraft machen sich einen schönen Tag an der frischen Luft, der irrt. Im Gegenteil: Hier wird richtig gepaukt. Mathe, Sport, Musik, Geografie, Deutsch, Naturwissenschaft – der Stundenplan an diesem Donnerstag ist proppenvoll. "Der handlungs- und erlebnis-orientierte Unterricht soll die Schüler langfristig zu einem verantwortlichen Handeln in und mit der Natur führen sowie Sozialkompetenzen und Selbstbewusstsein stärken", sagt Laura Keller. Zentrale Ziele seien, die Kinder auf die Kostbarkeit der Natur aufmerksam zu machen, mit anderen Kindern zu kooperieren sowie sich und ihre Umwelt zu erleben und zu erfahren.

Mit gefüllten Bollerwägen, gut gepackten Rucksäcken und viel guter Laune im Gepäck gehen die Kinder donnerstags von der ersten bis zu sechsten Stunde in den Wald. Das Holz für die Feuerstelle, die Teekannen, die Slackline, das Kletterseil, die Schnitzmesser und vieles mehr, wird mit vereinten Kräften im Bollerwagen von den Kindern bergauf und bergab gezogen, betont Laura Keller.

Der kleine Bruder des Waldmeisters: Dominik, Noah und Ledion haben reichlich frische Kräuter gefunden. Jeden Donnerstag lernen sie in und von der Natur. Bilder: Matthias Güntert | Bild: Matthias Güntert

"Das persönliche Vesper ist mitsamt dem selbstgefilzten Sitzkissen und der Mundharmonika gut verpackt auf dem Rücken der Kinder in einem Rucksack verstaut", so die Lehrerin weiter. Schlechtes Wetter kennen die Kinder indes nicht. Es wird das ganze Jahr über donnerstags im Freien unterrichtet. Nur bei Sturm bleiben sie im Klassenzimmer. "Das kam bisher aber nur ein einziges Mal vor", sagt Laura Keller weiter.

Umweltzentrum ist dabei

Für die Leiterin des Umweltzentrums Stockach Sabrina Molkenthin sind die Draußentage etwas ganz besonderes. "Das ist ein Pilotprojekt der Grundschule", sagt sie. Sie finde es schön, dass die Kinder den ganzen Tag wie selbstverständlich draußen sind. Ohnehin vertrete sie die Meinung, dass die Kinder im Alltag zu viel sitzen. "Kinder wollen die Welt um sich herum selbst entdecken. Hier lernen sie spielerisch dazu", sagt Sabrina Molkenthin.

An der frischen Luft

Die Grundschüler selbst haben eine einstimmige Meinung dazu, welcher Unterricht ihnen besser gefällt: der in den vier Wänden der Grundschule, oder der im Freien. "Natürlich draußen", schallt es im Chor. Im Gespräch mit den Kindern wird schnell deutlich: Sie fühlen sich in dem Wäldchen pudelwohl. "Wir fühlen uns hier frei, in der Schule ist es immer so eng", sagt etwa die neunjährige Emily. Ihr Klassenkamerad Florian, der zehn Jahre alt ist, pflichtet ihr bei: "Man ist hier an der frischen Luft und dort können wir uns austoben."

"Das ist kein Ausflug"

Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder im Rahmen der Draußentage den Anschluss in der Schule verlieren, kann Lehrerin Laura Keller beruhigen. "Hier wird richtig gearbeitet im Unterricht. Das ist kein Ausflug", sagt sie. Bisher habe es keine Anzeichen gegeben, dass Schüler aufgrund des Unterrichts im Freien Leistungsschwächen in den einzelnen Fächern aufweisen.

Bürgerstiftung unterstützt das Projekt

Unterstützt werden die Draußentage der Stockacher Grundschule in finanzieller Hinsicht von der Bürgerstiftung. Ihr Vorstandsvorsitzender Manfred Peter ist an diesem Donnerstag bei den Draußentagen mit dabei. Und auch er ist gleich Feuer und Flamme. Das geschäftige Treiben der Schüler ist ansteckend. "Man kann hier draußen mit etwas Fantasie viel mehr machen. Für die Kinder ist es einfach ein tolles Erlebnis in der Natur", betont er.

Bild: Matthias Güntert

Zu seiner Schulzeit hätte es ein solches Angebot nicht gegeben. "Da wünscht man sich fast, noch einmal zur Schule gehen zu dürfen", sagt Manfred Peter. In seiner Hand hat er, ebenso wie Laura Keller und Sabrina Molkenthin, sowie die 25 Kinder der Draußenklasse, ein Stück Brot mit Kräuterbutter. Der Aufstrich ist das Ergebnis des heutigen Schultages. Alles selbst gemacht, alles von Mutter Natur. Und eines steht fest: Die selbstgemachte Kräuterbutter der Schüler schmeckt köstlich.