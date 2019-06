Es gibt Bewegung an der Robert-Koch-Straße. Schon länger gibt es den Plan, die maroden städtischen Wohngebäude in der Robert-Koch-Straße 1 und in der Albert-Schweitzer-Straße 2 und 4 durch größere Neubauten zu ersetzen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat schon 2017 gefasst. Nun wird der Plan zumindest in der Robert-Koch-Straße 1 konkret.

Die Baugenossenschaft Stockach wird den Block ersetzen, wie bei der Mitgliederversammlung öffentlich wurde. Entstehen sollen laut Roland Mathis, geschäftsführendem Vorstand der Genossenschaft, altersgerechte Wohnungen. Das Ziel sei, zwölf Einheiten dort zu errichten. Dabei handele es sich zwar nicht um sozialen Wohnungsbau im Sinne der Regeln der KfW, die Mietpreise sollen aber genossenschaftstypisch günstig sein, heißt es bei der Baugenossenschaft. Man steige per Erbbaurecht auf dem Grundstück ein, denn dessen Eigentümer bleibe die Erzdiözese Freiburg, so Mathis. Die Stadt werde das bestehende Gebäude abreißen.

Bisherige Mieter erhalten Angebote für andere Wohnungen

Das bedeutet auch: Die Menschen, die derzeit in der Robert-Koch-Straße 1 leben, müssen ausziehen. Um Obdachlose unterzubringen, hat die Stadt zum Jahreswechsel das frühere Hotel Linde angemietet. Der Vertrag laufe für sieben Jahre, sagt Peter Fritschi, Leiter des Ordnungsamtes. Und im Juli sollen auch die Container mit voll eingerichteten Wohnungen kommen, die für denselben Zweck in den Stegwiesen aufgestellt werden. Diese habe die Stadt für zehn Jahre Standzeit beschafft, so Fritschi. In dieser Zeit könne die Stadt sich um neue Quartiere kümmern. Eine „Vorhaltefläche“ dafür habe die Stadt hinter dem Schiesser-Gebäude gekauft, so Bürgermeister Rainer Stolz kürzlich.

Den wenigen regulären Mietern in der Robert-Koch-Straße habe die Stadt bereits Angebote für andere Wohnungen gemacht, erklärt Fritschi. Bei Obdachlosen könne man mit Verfügungen arbeiten. Dass im Neubau wieder Obdachlose unterkommen würden, sei von Anfang an nicht geplant gewesen, so Fritschi. Man wolle die Fläche für günstige Mietwohnungen entwickeln.