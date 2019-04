von Reinhold Buhl

"Die Leute sind davon überzeugt, dass unsere Arbeit und die Arbeit des Krankenhauses gut sind – deshalb sind sie bereit, Mitglied bei uns im Krankenhausförderverein zu werden." Dass dieser Satz des Vorsitzenden Hubert Steinmann stimmig ist, zeigt die Tatsache, dass der Verein im vergangenen Jahr tatsächlich fünf bis sechs neue Mitglieder aufnehmen konnte – und das pro Woche!

So ist die Zahl der Mitglieder innerhalb des Jahres 2018 um 315 auf 1282 gewachsen. Ende März dieses Jahres war der Mitgliederstand bereits auf 1331 angewachsen.

1300er-Marke überschritten

Damit wurde die Marke von 1300 überschritten, und beim KHF (Krankenhausförderverein), der vor 21 Jahren vom heutigen Ehrenbürger Franz Ziwey aus der Taufe gehoben wurde, ist es üblich, dass die sogenannten 100er-Mitglieder geehrt werden.

Astrid Funk, Walter Knoll, Gudrun Stoz, Hubert Steinmann, Ingrid Veit, Siegfried Bühler und Werner Gaiser vom Vorstand freuen sich über nunmehr 1332 Mitglieder.

Dies waren die bei der diesjährigen sehr gut besuchten Versammlung anwesenden Stefanie und Michael Fritz – da beide auf dem Aufnahmeformular gemeinsam standen, war es für den Vorsitzenden nicht leicht herauszufinden, wer von Beiden tatsächlich der 1300ste war.

Eröffnet wurde die diesjährige Versammlung, an der zum ersten Mal Michael Hanke, der neue Chef des Hauses, teilnahm, unter dem Motto "Tatort Krankenhaus". In Anlehnung an den berühmten Sonntagabend-Krimi hatte Moritz Steinmann es geschafft, mit einer Tatort-Filmsequenz und der Tatort-Erkennungsmelodie Spannung in den Versammlungsraum zu zaubern.

Jubiläumsfest überzeugte viele vom Verein

Allerdings waren dann die Akteure des eingespielten kurzen Films keine Verbrecher und Kommissare, sondern die vielen Gäste, die sich im vergangenen September im Bürgerhaus Adler Post eingefunden hatten, um das 20-jährige Bestehen des Vereins zu feiern. Dieses große Fest sei nicht nur ein toller Event gewesen, sondern habe bezüglich der Mitgliederzahl wie ein Brandbeschleuniger gewirkt, erklärte Steinmann.

Der Vorsitzende des Krankenhausfördervereins Hubert Steinmann (rechts) konnte bei der Generalversammlung Stefanie und Michael Fritz als neue Mitglieder begrüßen. Sie sind die Mitglieder Nummer 1.300 und 1.301.

In der Versammlung im Gemeinschaftsraum des Krankenhauses bedankte sich Steinmann beim bisherigen Leiter des Hauses, Berthold Restle, für dessen langjährige Unterstützung des Vereins und hieß den neuen Leiter, Michael Hanke, herzlich willkommen und machte ihn unter großem Applaus sofort zum 1332sten Mitglied.

Dank vom Bürgermeister

Bürgermeister Rainer Stolz führte die Entlastung der Vorstand durch. Stolz drückte seine Wertschätzung für die im Verein geleistete Arbeit aus und bedankte sich bei der Vorstandschaft für deren geleistete Arbeit.

Der Vorschlag einer Satzungsänderung, die Zahl der Beisitzer von drei auf maximal fünf anzuheben, wurde einstimmig angenommen und Sarah Streit wurde in Abwesenheit zur vierten Beisitzerin gewählt; der fünfte Beisitzer-Posten bleibt momentan unbesetzt.

Informationen im Internet:

http://www.kh-foerderverein-stockach.de