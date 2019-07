Im ehemaligen evangelischen Altersheim in der Zoznegger Straße können noch bis Ende 2020 Flüchtlinge leben. Der Stockacher Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung zu, den Mietvertrag für das Gebäude mit dem Landratsamt zu verlängern. Laut der Sitzungsvorlage sei der Vertrag ursprünglich bis 31. Oktober 2019 befristet gewesen. Das Gebäude, das derzeit als Gemeinschaftsunterkunft (GU) Oberstadt firmiert, ist in städtischem Besitz. Durch den Kauf der Immobilie habe die Stadt ihre Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen ab 2014 übererfüllen können, so Bürgermeister Rainer Stolz.

Nun kommen immer weniger Menschen mit Fluchthintergrund in den Kreis und entsprechend baut das Landratsamt seine Kapazitäten zur Unterbringung ab. In Stockach ist deswegen das früherer Hotel Linde keine Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises mehr. Die Stadt mietet das Gebäude und nutzt es vorrangig für Obdachlose.

Das Landratsamt braucht trotzdem weiter Plätze, auch weil nicht alle Flüchtlinge, die aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen dürften, dies auch tatsächlich tun können. Laut der Sitzungsvorlage sollen diese Menschen auf die Kommunen im Kreis verteilt werden, die ihre Aufnahmepflicht bisher nicht erfüllen. Dies gelinge jedoch nur in kleinen Schritten. Vor diesem Hintergrund begrüßte Wolf-Dieter Karle (Freie Wähler), den Vertrag mit dem Landratsamt zu verlängern: „Wir können froh sein, dass wir das Gebäude haben.“ Bürgermeister Stolz signalisierte aber auch, dass das Grundstück später anders genutzt werden soll.

Laut Ordnungsamtsleiter Peter Fritschi leben in Stockach nach den jüngsten verfügbaren Zahlen 440 Personen mit Fluchthintergrund, 145 mehr als das Soll. Davon seien 168 in der GU Oberstadt untergebracht, 167 in der Anschlussunterbringung in Regie der Kommune. Die restliche Zahl teile sich auf 28 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie auf nachgezogene Familienangehörige auf. Wie viele Menschen künftig kommen, darauf lege sich niemand fest, sagte Fritschi auf Nachfrage von Wolfgang Reuther (CDU). Klar sei aber: Wenn die GU Oberstadt wegfalle, würden neue Lösungen notwendig, um die Aufnahmepflicht zu erfüllen.