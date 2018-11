von Reinhold Buhl

In einem feierlichen Rahmen mit einer blumendekorierten Bühne und drei musikalischen Beiträgen von Trompeter Jürgen Schramm und seinen Söhnen Noah (9) und Jeremia (11) ehrte Bürgermeister Rainer Stolz fünf Bedienstete der Stadt für langjährige Betriebszugehörigkeit. Ferner wurden fünf Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet und zwei Beschäftigte wechseln ihre Arbeitsstelle.

Ehrungen und Verabschiedungen an einem Abend

Stolz freute sich über ein volles Haus, was die hohe Wertschätzung gegenüber den Geehrten zum Ausdruck bringe. "Heute feiern wir – manches mit einem lachenden, anderes mit einem weinenden Auge", wobei sich letzteres auf die Verabschiedungen bezog. Der Wahlwieser Ortsvorsteher, Udo Pelkner, nannte diese in seiner Laudatio zur Verabschiedung von Lioba Lempp, Reinigungskraft in der Rossberghalle, auch den "traurigen Verabschiedungsblock".

Diese städtischen Mitarbeiter wurden im Bürgerhaus Adler-Post von Bürgermeister Rainer Stolz (rechts) verabschiedet, von links Helmut Maier, Lioba Lempp, Manuela Beck, Claudia Böttinger, Lidja Schlichenmaier, Jutta Habermehl und Teresa Gabriel. Bild: Reinhold Buhl

Erzieherinnen, die mit Liebe arbeiten

Stefanie Lippelt, Sachgebietsleiterin Kindergarten im Rathaus Stockach, ehrte die Erzieherinnen Angela Marber und Gabriele Storz für 25-jähriges erfolgreiches Wirken im Kindergarten Sonnenschein in Zizenhausen und der Kindertagesstätte in Stockach. Beide beeindruckten durch ihre freundliche und offene Art. Danach verabschiedete Lippelt die Erzieherin Claudia Böttinger, die nach fast 30 Jahren in Stockach nun die Stelle als Kindergartenleiterin in Bodman-Ludwigshafen antritt, nachdem sie in Stockach alle Kindergarten-Führungspositionen durchlaufen hatte.

Zwei Mitarbeiterinnen mit Charakter

Lippelt charakterisierte sie als "unglaublich engagiert und belastbar". Auch die Erzieherin Lidja Schlichenmaier wurde von Lippelt in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Lieblingsbeschäftigung mit den Kindern sei das Weben gewesen und als gebürtige Kasachin habe sie oft wertvolle Dolmetscherdienste geleistet. Teresa Gabriel, seit 2004 hauswirtschaftliche Kraft in der städtischen Kita, war dagegen als "Küchen-Fee" für das leibliche Wohl der Kinder zuständig, und darf sich jetzt auch zur Ruhe setzen.

Loyale Mitarbeiter aus der Verwaltung

Peter Wegmann, Leiter des Personalamts im Rathaus, ehrte mit einer launigen Laudatio seine Mitarbeiterin Helga Ecker-Weidele zum 25-jährigen Dienstjubiläum und verabschiedete Jutta Habermehl nach 39 Dienstjahren in den Ruhestand. Peter Fritschi, Leiter des Ordnungsamtes, verabschiedete seine Mitarbeiterin Manuela Beck nach zehnjähriger Tätigkeit in seinem Bereich mit den Worten: "Sie hat im Rathaus in Sauldorf eine neue Chance bekommen, die sie nicht auslassen konnte".

Ein Gärtner, der die Stadt gestaltete

Nach "unglaublicher" 50-jähriger Berufszeit, davon 39 Jahre als Gärtner bei den Technischen Diensten, wurde Vorarbeiter Helmut Maier von seinem Chef Oswald Stetter in den Ruhestand verabschiedet. "Du hast Deine Arbeit hervorragend gemacht", so Stetter und betonte, dass die Stadt durch Blumen bunter geworden sei, was auch ein Mitverdienst Maiers sei.

Hohes Lob auf den Kämmerer

"Als ich kam, waren Sie schon Kämmerer", mit diesen Worten leitete Bürgermeister Stolz seine Laudatio auf Bernhard Keßler, der für 40 Dienstjahre geehrt wurde, ein. Tatsächlich ist Keßler seit 1989 "Chef der Stockacher Finanzen" und wird als Mitarbeiter sehr geschätzt. Es sei schwer, Kessler in seinem Büro zu finden, da er stets hinter Aktenbergen sitze, so Stolz schmunzelnd, der damit den Fleiß Keßlers hervorhob. "Ein Glück, so einen Kämmerer zu haben", erklärte Stolz abschließend. Der Geehrte durfte selbst eine Ehrung vornehmen. Seine Sachbearbeiterin, Magdalena Rinderspacher, die 40 Jahre im Rathaus arbeitet, kam nach Stockach "als die Stadt noch 12 650 Einwohner hatte", so Keßler in seiner Laudatio, in der er Rinderpachers gekonnten Umgang mit Zahlen besonders betonte.

Kämmerer Bernhard Kessler (rechts) wurde von Bürgermeister Rainer Stolz für 40 Jahre Tätigkeit im öffentlichen Dienst geehrt, davon 29 Jahre als Kämmerer im Rathaus. Bild: Reinhold Buhl

Würdigung Die Stadt ehrt nicht nur verdienstvolle Mitarbeiter, sondern jedes Jahr auch erfolgreiche Sportler. Im Februar wurden zuletzt 92 Sportler aus Stockach oder hiesigen Vereinen vorgestellt, die durch starke Leistungen in diversen Disziplinen aufgefallen waren. Sportler können für eine Ehrung vorgeschlagen werden. Ein Gremium aus Gemeinderäten und Vertretern des Stadtsportverbandes entscheidet, wer geehrt wird.

