Heimbewohner und Kunstinteressierte kamen zur Eröffnung der neuen Ausstellung im Servicehaus Sonnenhalde in Stockach. Die Künstlerin Astrid Cecco-Aurhammer stellt dort nun 58 Bilder aus. Es sind Landschaftsbilder, Menschen in Bewegung, bedeutende Gebäude in Berlin und Stockach sowie Bäume und Städte am Wasser.

Die Künstlerin, die ihre Werke erstmals im Servicehaus Sonnenhalde zeigt, führte selbst durch die Ausstellung über zwei Stockwerke und ließ die Besucher an der Entstehungsgeschichte zum jeweiligen Exponat teilhaben. Die bunten Werke wirken sich positiv auf die Vitalität und die Lebensqualität der Bewohner unseres Hauses aus und verschönern deren Alltag, so Anna Bosch, Heimleitung des Servicehaus Sonnenhalde.

Gerd Aurhammer sagte in seiner Laudatio bei der Vernissage: „Zu allem, was in solch einem Haus geleistet wird, ist auch die Kunst ein wertvoller Beitrag zur Gesunderhaltung.“ Es habe während des Aufbaus der Ausstellung bereits viele positive Reaktionen gegeben. Das gebe dem Konzept des Hauses und der Künstlerin Recht.

Die Vernissage wurde von Sebastian Kemper musikalisch umrahmt. Er begeisterte das Publikum mit seiner Stimme und bereicherte die Veranstaltung der passenden Liedauswahl.

Astrid Cecco-Auerhammer absolvierte während und nach ihrem Berufsleben Kunsterweiterungskurse in Akademien für Malerei in Berlin, Alfter/Bonn, Marburg an der Lahn, und in Stuttgart. Sie erschafft ihre Arbeiten in einem eigenen kleinen Atelierraum im Kreis Konstanz. Seit 2006 stellt die Künstlerin ihre Kunstwerke in Galerien und Institutionsräumen mit Publikumsverkehr aus erfährt sehr gute Rückmeldungen. In Städten wie Konstanz, Tübingen, Freiburg im Breisgau, Radolfzell, Stein am Rhein, Öhningen, Wangen am See stellte Astrid Cecco-Auerhammer in Einzelausstellungen und in der Gruppe aus.

Die Ausstellung von Astrid Cecco-Auerhammer im Servicehaus Sonnenhalde in Stockach mit 58 Bildern auf zwei Stockwerken ist täglich zwischen 9 bis 18 Uhr bis zum 16. Februar 2020 zu sehen