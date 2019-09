Eine meiner Nichten wird demnächst eingeschult. Ihr werde ich natürlich berichten, dass ich während meiner Schulzeit stets zu den ordentlichen Kindern – im Volksmund Streber genannt – gezählt habe. Hausaufgaben habe ich nicht nur jeden Tag vorbildlich erledigt, sondern zuvor auch fein säuberlich in einem extra dafür angelegten Heft notiert. Während des Unterrichts schrieb ich immer fleißig mit und verfolgte auch aufmerksam, was der Lehrer vorne erklärte. Was sollte einem jungen Kerl im Matheunterricht auch sonst in den Kopf kommen, wenn er mit gleichaltrigen Kindern die Schulbank drückt? Ich will ehrlich sein und gebe zu: Es war nicht immer so. Meine Nichte muss ja nicht erfahren, dass meine Aussagen nicht ganz der Wahrheit entsprechen.

Egal, ob sich die Schulzeit für manchen Jugendlichen allmählich dem Ende zuneigt oder das Abenteuer gerade erst beginnt: Ich wünsche den Schülern einen guten Start. Für diejenigen, deren Noten im vergangenen Unterrichtsjahr eher der Kategorie „Versetzungsgefährdet“ zugeordnet werden konnten, heißt es ab Mittwoch wohl „Neues Jahr, neues Glück“.