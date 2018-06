Was kostet die Stadt? Einer, der es wissen müsste, ist Hugo Hahn. Er war 40 Jahre stellvertretender Vorsitzender des Gutachterausschusses der Stadt Stockach. Doch er winkt ab: "Über die Ergebnisse meiner Bewertungen bin ich zum Schweigen verpflichtet." Was trocken klingt, hat für die Stadt eine wichtige Funktion. Denn im Gutachterausschuss sind Experten versammelt, die den Wert von Grund und Boden bestimmen. Sie legen alle zwei Jahre die Bodenrichtwerte fest, die Käufern wie Verkäufern von Baugrund eine Orientierung über die Preise geben. Die Richtwerte beruhen auf den in den zurückliegenden beiden Jahren getätigten Grundstücksverkäufen. Von jedem Kaufvertrag bekomme das Baurechtsamt eine Kopie vom Notariat, sagt Harald Schweikl vom Baurechtsamt. Diese punktuellen Angaben setze der Gutachterausschuss flächendeckend um.

Doch die Gutachter bewerten auch Immobilien. Tausende solcher Gutachten habe er im Laufe seiner Tätigkeit erstellt, erzählt Hugo Hahn – wenn auch nicht alle für den Ausschuss. 1969 habe er damit für die damalige Badische Gebäudeversicherung begonnen, freiberuflich neben der Arbeit im eigenen Architekturbüro, das er 1963 gründete. 1978 kam er dann zum Gutachterausschuss der Stadt Stockach, als öffentlich bestellter Gutachter habe er auch freiberuflich Immobilien bewertet, und das in überregionalem Radius. Das passiere zum Beispiel bei Kauf oder Verkauf, Erbschaft oder Scheidung. Die Crux daran: Praktisch immer seien zwei Parteien beteiligt, von denen eine mit dem Gutachten unzufrieden sei.

Hugo Hahn (links) bei der Verabschiedung durch Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz im Planungsausschuss des Gemeinderats. | Bild: Stephan Freißmann

Zum Ende seiner Tätigkeit wurde Hahn kürzlich im Planungsausschuss des Stockacher Gemeinderats verabschiedet. Bürgermeister Rainer Stolz würdigte ihn als absolut zuverlässig, sehr gründlich und unkompliziert im Umgang. Und er hob Hahns große Erfahrung hervor. Die Ausschussmitglieder applaudierten dem so Gewürdigten.

Doch Hahns Tätigkeit beschränkte sich nicht auf die Arbeit als Gutachter. 32 Jahre führte er ein Architekturbüro und arbeitete etwa am Hotel Goldener Ochsen. Sein letztes Projekt als Architekt sei 1995 ein Umbau des Seilerhauses an der Kirchhalde gewesen. Enge Verbindungen habe er auch zu Feuerwehr und Alpenverein, als Gründer sei er bei Schwarzwaldverein und Technischem Hilfswerk gewesen, erzählt er.

Und der Gutachterausschuss? Der muss nun mit acht statt neun Mitgliedern weiterarbeiten. Denn nach einer Änderung der Gutachterausschussverordnung im September werden die Ausschüsse im Landkreis neu geordnet, heißt es in der Vorlage für den Planungsausschuss. Demnach können benachbarte Gemeinden gemeinsam Gutachterausschüsse bilden, es gebe Verhandlungen. Zunächst werden die bisherigen Gutachter nach einstimmiger Entscheidung des Planungsausschusses erneut betraut.

