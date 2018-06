Stockach Hubschraubereinsatz erregt Aufmerksamkeit

Der Rettungshubschrauber Christoph 11 kreiste am Montagnachmittag über der Stadt.

Ein Rettungshubschrauber, der am Montagnachmittag über Stockach kreiste, hat die Aufmerksamkeit vieler Einwohner erregt. Dabei habe es sich um den Hubschrauber Christoph 11 der DRF Luftrettung gehandelt, wie deren Pressereferentin Stefanie Kapp erklärt. Dieser sei in Villingen-Schwenningen stationiert. Hinter dem Flug steckte laut Kapp ein medizinischer Einsatz. Ein Patient habe in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, weshalb der Rettungshubschrauber mit der Besatzung aus Notarzt, Pilot und Notfallsanitäter angefordert worden sei. Nachdem die Person bereits im Rettungswagen versorgt worden sei, habe man allerdings entschieden, den Patienten mit dem Fahrzeug ins Krankenhaus zu bringen, wobei der Notarzt mitgefahren sei. Die Besatzung habe dann ihren Kollegen in Stockach abgeholt. Weitere Details nannte Kapp mit Verweis auf den Datenschutz nicht.