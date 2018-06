Stockach Hombühlstraße: Kind prallt gegen Motorrad und stürzt

Der Junge musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. DerMotorradfahrer blieb unverletzt.

Ein 50-jähriger Mann hat mit seinem Motorrad hat am Donnerstag gegen 18.15 in der Hombühlstraße in Mühlingen einen neunjährigen Jungen erfasst, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Laut einer Pressemitteilung der Polizei fuhr das Kind die abschüssige Straße hinab und verlor im Bereich einer Weggabelung die Kontrolle über sein Rad. Dabei erfasste das entgegenkommende Motorrad den Jungen. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden. Das Kind musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann blieb unverletzt.