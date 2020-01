Stockach vor 2 Stunden

Hohe CO-Konzentration löst großen Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr Stockach, weitere Einsatzkräfte und der Gefahrgutzug mussten am Sonntagabend zu einem Einsatz in einem Industriebetrieb in den Hardtring ausrücken, wo der Verdacht auf Ammoniakaustritt herrschte.