Wenn sie in Stockach mit Patienten im Rollstuhl unterwegs sei, stoße sie immer wieder auf Hindernisse, sagt Tina Kenn. Damit meint die Hauspflegehelferin der Sozialstation St. Elisabeth vor allem einzelne Gehwege: „Viele sind zu eng für einen Rollstuhl oder sie hören einfach auf.“ Auch seien die Bordsteine teilweise sehr hoch: „Man muss immer genau schauen, wo man langgeht.“

Für Anliegen wie diese ist Cornelia Giebler als Behindertenbeauftragte die Ansprechpartnerin in Stockach. „Doch bis jetzt hat sich aus der Bevölkerung noch niemand bei mir gemeldet“, sagt sie. Allerdings ist es nicht einfach, sie überhaupt zu finden: Mit dem Stichwort Behindertenbeauftragte erzielt man über die Suchfunktion der städtischen Internetseite keinen Treffer.

Hier haben es Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, schwer: Der Fußweg an der Kreuzung zwischen Tuttlinger Straße und Goldäcker in Stockach endet abrupt. | Bild: Marinovic, Laura

Um ihr Amt bekannter zu machen, tritt Giebler nun an die Öffentlichkeit. Es sei wichtig, dass die Bevölkerung Mängel bei der Barrierefreiheit melde, denn auch für die Baubehörden sei es schwierig, alle Stellen zu kennen, wo Handlungsbedarf bestehe. „Wenn ich Rückmeldungen erhalte, leite ich sie weiter“, betont Giebler, und Reiner Müller, Sachgebietsleiter Tiefbau bei der Stadtverwaltung, bestätigt, dass sie sich nicht scheue, Mängel anzusprechen.

Nicht nur Menschen mit Behinderung sind in der Mobilität eingeschränkt

Müller und Giebler sagen aber auch, dass das Thema Barrierefreiheit bei der Verwaltung bereits seit Längerem auf der Agenda stehe. „Wenn wir zum Beispiel Straßen erneuern, senken wir auch die Gehwege ab“, sagt Reiner Müller. Und dies nutze nicht nur Rollstuhlfahrern, sondern auch Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind, oder Müttern mit Kinderwagen, fügt Cornelia Giebler an, die beim Thema Barrierefreiheit lieber von mobilitätseingeschränkten Menschen spricht als von Behinderten: „Nicht nur Behinderte sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, sondern zum Beispiel auch werdende Mütter oder Zugfahrende mit schwerem Gepäck.“ Und der öffentliche Raum sowie die öffentlichen Verkehrsmittel müssten darauf ausgerichtet sein.

„Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir was machen“, sagt auch Reiner Müller. Allerdings könne die Stadt in fünf Jahren nicht alles nachholen, was in den letzten 50 Jahren versäumt wurde. Als positives Beispiel, wie die Barrierefreiheit bereits umgesetzt wurde, nennen er und Cornelia Giebler die Absenkung der Gehwege an der Tuttlinger und der Franz-Schubert-Straße oder den Aufzug sowie die behindertengerechten Toiletten im Bürgerhaus Adler Post – sowie als Paradebeispiel die Gehwege beim Hindelwanger Adler-Kreisel, auf denen auch sogenannte taktile Streifen für Sehbehinderte angebracht wurden. Allerdings würden die weißen, hervorgehobenen Leitlinien auf dem Gehsteig irgendwann aufhören, merkt Müller selbstkritisch an.

Hier gibt es wenige Barrieren: Der Adler-Kreisel in Stockach glänzt nicht nur durch flache Gehsteige sondern auch durch taktile Streifen für Sehbehinderte. | Bild: Marinovic, Laura

Vom neuen Adler-Kreisel ist Miriam Schwarz begeistert. Sie arbeitet als Heilerziehungspflegerin im Wohnheim St. Raphael für Menschen mit Behinderung. „Der Kreisel und die Gehwege wurden super gemacht“, sagt Miriam Schwarz, die mit den Bewohnern des Heims viel zu Fuß unterwegs ist. Auch sonst seien die Gehsteige und Zebrastreifen, die sie benutzten, für Menschen mit Behinderung gut zugänglich.

Großen Nachholbedarf sieht die Behindertenbeauftragte der Stadt jedoch bei den Bushaltestellen der Gemeinde. „Barrierefrei sind nur der Busbahnhof sowie die Haltestellen an der Hauptstraße und beim Gymnasium – dazwischen ist, mit Ausnahme der neu erschlossenen Gebiete, nichts“, sagt Giebler. Bei barrierefreien Bushaltestellen ist der Gehsteig erhöht und mit einer Wölbung versehen, damit Busse direkt heranfahren und abgesenkt werden können. Der Gehsteig muss zudem in der Nähe abgesenkt sein, um den Zugang für mobilitätseingeschränkte Menschen zu ermöglichen.

Laut dem Personenbeförderungsgesetz müssen bis 2022 die öffentlichen Nahverkehrsangebote barrierefrei sein. Das betrifft sowohl Bus- und Bahnlinien als auch die entsprechenden Haltestellen, deren Umbau Aufgabe der Gemeinden ist. „Damit die Stadt planen kann, braucht es zunächst eine Bestandsaufnahme der Bushaltestellen, und diesen Handlungsrahmen muss der Kreis erstellen“, sagt Giebler. Ohne diesen könne die Gemeinde nicht planen, doch bis jetzt habe sie dazu vom Kreis noch nichts gehört.

Ab 2020 soll es mehr Niederflurbusse geben

„Die Kommunen wissen teilweise besser, wo Bedarf ist und der Landkreis steht für Nachfragen zur Verfügung, wenn eine Gemeinde da rangehen will“, sagt Frank Dombrowski, Referatsleiter beim Amt für Nahverkehr und Straßen im Konstanzer Landratsamt. Der Landkreis werde erst 2021 aktiv auf die Kommunen zugehen, um Abklärungen zu treffen.

Zurzeit seien alle Kräfte durch die Ausschreibung der Regionalbuslinien gebunden, erklärt Dombrowski. Auch dort geht es um Barrierefreiheit. „Es sieht so aus, dass ab dem 1. Januar 2020 auf allen Buslinien, für die unser Kreis zuständig ist, fast ausschließlich Niederflurbusse unterwegs sein werden“, führt Dombrowski aus. Nur beispielsweise Ersatz- und Schülerbusse seien dann noch mit Einsteigetreppen unterwegs.