von SK

Ein Schaden von mehr als 10 000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemeldung mitteilt, geschah der Vorfall am Donnerstag gegen 21.15 Uhr in der Höllstraße. Demnach war ein 20 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der Höllstraße in Richtung Meßkircher Straße unterwegs. Kurz hinter einer Rechtskurve verlor der Mann auf einer Brücke die Kontrolle über das Fahrzeug. Laut der Meldung war die Ursache dafür vermutlich, dass der Mann zu schnell unterwegs war. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Brückengeländer und beschädigte es. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.