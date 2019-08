Eine Spontanaktion in Stockach zeigt, dass sich Probleme manchmal ganz schnell lösen können: Das Büchertauschregal, das einen neuen Standort brauchte, hat diesen nun. Es ist in dieser Woche von der Pfarrstraße zum Gasthaus Alt-Stocken am Gustav-Hammer-Platz gezogen.

Petra Herrmann, die gerade mit ihrem Mann Roland Hübler das ehemalige Foto- und Rahmengeschäft leer räumt, machte sich noch vor ein paar Tagen Sorgen, wo das Regal ab Ende August hin könnte. Sie und Veronika Arnold hatten es erst im vergangenen September eingerichtet.

Plötzlich war die Lösung da

Als Veronika Arnold mit Susanne Dietrich, der Betreiberin des Alt-Stockens plauderte, sei alles ganz schnell gegangen. Sie und ihr Mann Ludger hätten sofort dazu Ja gesagt, das Regal bei sich aufzustellen. „Susanne hat auf den Fensterbänken bereits viele Bücher stehen, die die Gäste mitnehmen können“, erzählt Veronika Arnold. Und Susanne Dietrich bestätigt: „Damit setzt sich fort, was schon drinnen ist.“

Stockacher Regal ist sehr beliebt

Die Initiatorinnen des Regals freuen sich sehr, dass am Ende alles so unkompliziert geklappt hat. Beim Alt-Stocken könnten sich die Lesebegeisterten auch hinsetzen und lesen – selbst wenn das Lokal geschlossen ist. Beide haben immer wieder beobachtet, wie beliebt das Tauschregal ist. Auch abends oder an Wochenenden seien immer wieder Leute zum Stöbern gekommen. Es sei deshalb gut, dass das Regal rund um die Uhr zugänglich sei.

Klassischerweise funktionieren solche Regale so, dass jemand ein ausgelesenes Buch mitbringt, reinstellt und sich ein anderes dafür aussucht und mitnimmt. „Manche bringen sogar die zurück, die sie geholt haben“, erzählt Petra Herrmann.

Manche laden auch Müll ab

Trotzdem haben die Frauen immer ein Auge darauf, dass alles ordentlich ist. Denn manchmal bringe auch jemand Bücher, mit denen niemand etwas anfangen könnte, zum Beispiel 30 Jahre alte Technikhandbücher. Dass das Regal zwar überdacht, aber immer im Freien steht, sei kein Problem. „Der Winter hat ihnen nichts ausgemacht“, sagt Veronika Arnold.

Jetzt steht das Regal also am Gustav-Hammer-Platz. Ludger Dietrich will allerdings noch an der überdachten Wand um eine Speisenkartentafel herum Regale zimmern.

Der ehemalige Automatenraum der Volksbank in Liggersdorf ist seit 2015 ein Paradies für Bücherfans. Hier gibt es nicht nur ein einzelnes Tauschregal, sondern gleich einen ganzen Raum voll. Bücher stehen sogar in zwei Reihen in den Regalböden. | Bild: Löffler, Ramona

Büchertauschraum in Liggersdorf

Hohenfels hat setzt beim Büchertausch besondere Maßstäbe: In Liggersdorf gibt es gleich einen ganzen Tauschraum mit einer Wand voller Regale, in denen Bücher stehen. In dem immer zugänglichen Raum an der Volksbank stand früher ein Automat. 2015 durfte dort der Büchertausch einziehen, den der Verein „Hohenfels hat Zukunft“ initiiert hat und pflegt.

So sieht der Büchertauschraum in Liggersdorf von außen aus. Ein Plakat neben er Tür erklärt, worum es geht. | Bild: Löffler, Ramona

Auch Ludwigshafen hat ein Büchertauschregal. Es steht gut überdacht bei den Gästeinformationstafeln zwischen Spielplatz und Zollhaus-Parkplatz. Die Idee sei 2017 aufgekommen und im vergangenen Jahr umgesetzt worden, erzählt Bettina Jäger-Gönner, die unter anderem im Touristik-Förderverein aktiv ist. Der Verein habe das Regal bezahlt und der Standort sei schnell gefunden worden: „Es hat recht unkompliziert mit der Gemeinde und der Tourist-Information geklappt.“

Bürger und Gäste holen und bringen Bücher. Auch Werke aus der alten Bücherei seien ins Regal gekommen. Die Tausch-Einrichtung sei immer gut besucht, erzählt Bettina Jäger-Gönner. Sie und drei andere schauen regelmäßig nach dem Rechten und sortieren aus, falls das notwendig wäre. Derzeit laufe die Planung für Sitzgelegenheiten, so dass Lesefans vor Ort bequem schmökern können.

Im überdachten Bereich neben dem Spielplatz (hinter der Wand auf dem Foto) beim Zollhaus in Ludwigshafen und beim Infomaterial für Touristen steht das Büchertauschregal. Hier kann jeder etwas mitnehmen und reinstellen. Manchmal sind alle Fächer voll. | Bild: Löffler, Ramona

Im Mühlinger Rathaus gibt es seit einer Weile auch ein Tausch-Regal und Eigeltingen hat ein Mal im Monat eine Laufbibliothek: Bücher können geholt und gebracht werden. Auf dem Rathaus in Orsingen-Nenzingen ist kein Regal in der Doppelgemeinde bekannt.