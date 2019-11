von Reinhold Buhl

Unter dem Motto der Aktion „Mini-Brot statt Maxi-Not“ würde man vermuten, dass Brote gespendet werden. Doch stattdessen übergaben Andrea Klink, Martina Keller und Marina Schätzle von der Kirchengemeinde Hindelwangen Margot Kammerlander, Leiterin der Stockacher Tafel, gekaufte Lebensmittel, die in der Tafel sehr günstig an berechtige Personen verkauft werden.

„Seit vielen Jahren machen wir bei der Aktion ´Mini-Brot statt Maxi-Not´ mit“, erklärt Marina Schätzle vom Gemeindeteam Hindelwangen. Dieses ehrenamtliche Team, das für die Kirchengemeinde Hindelwangen aktiv ist, verkauft am Erntedank-Sonntag nach dem Gottesdienst selbstgebackenes Brot.

70 Ein-Pfünder verkauft

„Dieses Jahr haben wir 70 Ein-Pfünder verkauft“, erläutert Andrea Klink, die zum Back-Team gehört, ebenso wie Günther Benzinger, der als Ofenmeister bei dieser Backaktion fungiert. Dabei habe das Brot keinen festen Preis, stattdessen werde es gegen eine Spende abgegeben. Und bei der diesjährigen Aktion sind mehr als 500 Euro als Erlös herausgekommen.

„Früher haben wir die vorbereiteten Teigportionen an mehrere Hindelwanger Haushalte verteilt, mit der Bitte, uns diese Mini-Brote zu backen“, erzählt Martina Keller. Heute habe das Team einen eigenen Holzofen an der Hindelwanger Halle, so dass nun in Eigenregie gebacken werden könne.

„Natürlich ist die Backaktion auch für uns Frauen ein schönes Event, bei dem wir viel Spaß haben“, erklärt Andrea Klink schmunzelnd, denn man nutze die Pausen, in denen der Teig gehen müsse, für nette Unterhaltungen.

Im Advent kommt die nächste Spende

Bei der diesjährigen Spenden-Aktion wurde der Tafel-Laden in der Aachbachstraße mit einer Lebensmittelspende bereits zum zweiten Mal bedacht. Margot Kammerlander, die Leiterin der Tafel, bedankte sich herzlich bei den Vertreterinnen der Hindelwanger Kirchengemeinde, die gestern eine erste Charge übergaben, auf die kurz vor Weihnachten noch eine zweite folgen werde.

„Wir wollten die eingenommenen 500 Euro splitten, damit wir im Advent der Tafel nochmals eine Lebensmittelspende übergeben können“, sagte Marina Schätzle, sehr zur Freude der Tafel-Chefin.

Diese sogenannte Mini-Brot-Aktion gibt es bundesweit schon seit den 1960er Jahren. Sie wurde damals von der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB) initiiert. Ehrenamtliche Jugendliche aus dem Diözesanverband München und Freising boten damals im Rahmen der Aktion „Mini-Brot statt Maxi-Not“ in der Münchner Innenstadt Brote zum Verkauf an, dessen Erlöse sozialen und gemeinnützigen Projekten zugeleitet wurden.

19 Aktive

Im Stockacher Tafelladen arbeiten insgesamt 19 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Eine Schicht ist mit sechs Personen besetzt. Einkaufsberechtigt sind Personen, die Arbeitslosengeld, Grundsicherung, Sozialhilfe, Wohngeld, Bafög und Kinderzuschlag beziehen. Seit April 2019 gelten neue Einkommensgrenzen. (rb)