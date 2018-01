vor 6 Stunden Ramona Löffler Stockach Hier kracht es am häufigsten: Unfallschwerpunkte in und um Stockach

in Stockach gab es insgesamt 43 Unfälle im Jahr 2017 an zehn bestimmten Stellen. Zwei davon sind aus polizeilicher Sicht seit Jahren offizielle Unfallschwerpunkte. Bei den Unfällen in 2017 sind zwei Personen ums Leben gekommen.