Jetzt heißt es Endspurt! Mit dem letzten Teil des Jahresrückblickrätsels wird der Lösungssatz mit 26 Buchstaben komplett. Für alle mit den richten Antworten und somit dem richtigen Satz geht es nun um ein bisschen Glück in der Verlosung (siehe unten). Denn die Preise gehen nicht an die ersten Anrufer, sondern der Zufallsgenerator bestimmt unter allen die Gewinner. Somit haben alle Teilnehmer dieselben Chancen auf einen der Preise.

Aber zuerst gibt es noch die sechs letzten Fragen und Lösungsbuchstaben. Wieder ist immer nur eine von drei Antworten richtig.

Stockach Mit Rätselspaß ins neue Jahr (Teil 1): Wer weiß, was 2019 in Stockach und Umland geschah, kann Preise gewinnen Das könnte Sie auch interessieren

Stockach Mit Rätselspaß ins neue Jahr (Teil 2): Wer sich erinnert, kann Preise gewinnen Das könnte Sie auch interessieren

Stockach Mit Rätselspaß ins neue Jahr (Teil 3): Jeder kommt buchstäblich ans Ziel Das könnte Sie auch interessieren

Raum Stockach Jahresrückblickrätsel (Teil 4): Die Lösung liegt nun in greifbarer Nähe Das könnte Sie auch interessieren

Sanierung für ein Museum

Die historische Schlosstorkel in Bodman war 2019 von Baugerüsten umgeben. Es waren Sanierungen notwendig, außerdem wurde inzwischen eine Brandschutztreppe für die künftige Nutzung eingebaut. Was zieht in die Torkel ein?

Fossilienmuseum : Im ersten Stock der Torkel wird ab der Sommersaison 2020 ein Urzeitmuseum einziehen. (Lösungsbuchstabe N)

Im ersten Stock der Torkel wird ab der Sommersaison 2020 ein Urzeitmuseum einziehen. (Lösungsbuchstabe N) Historisches Hotel: Rustikales Wohnen und übernachten wie vor 200 Jahren soll in der Torkel möglich sein. (Lösungsbuchstabe H)

Rustikales Wohnen und übernachten wie vor 200 Jahren soll in der Torkel möglich sein. (Lösungsbuchstabe H) Besonderer Hofladen: Auf zwei Stockwerken gibt es bald Produkte und Wein frisch von Bodmaner Erzeugern. (Lösungsbuchstabe B)

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung kommt in das Feld mit der Nummer 7.

Die sanierte Schlosstorkel im Januar 2020 von außen. | Bild: Löffler, Ramona

Fast 50 Kilometer liegen

Eigeltingen hat bei einem wichtigen Aspekt der Infrastruktur selbst angepackt. 2019 waren 49,1 Kilometer erfolgreich an Ort und Stelle. Aber was genau?

Stromleitungen: Da die überirdischen Leitungen weg sollen, hat die Gemeinde die unterirdische Verlegung selbst gemacht. (Lösungsbuchstabe E)

Da die überirdischen Leitungen weg sollen, hat die Gemeinde die unterirdische Verlegung selbst gemacht. (Lösungsbuchstabe E) Straßenenteisung: Damit nicht so viele Glätteunfälle passieren, liegen nun entlang der Straßen Minileitungen, die eine Flüssigkeit zum Enteisen aussprühen. (Lösungsbuchstabe S)

Damit nicht so viele Glätteunfälle passieren, liegen nun entlang der Straßen Minileitungen, die eine Flüssigkeit zum Enteisen aussprühen. (Lösungsbuchstabe S) Glasfaser: Inzwischen sind fast 50 Kilometer Glasfaser in die verlegten Rohre eingeblasen. Der Breitbandausbau in der Gemeinde geht weiter. (Lösungsbuchstabe T)

Der richtige Buchstabe gehört in Feld Nummer 16.

So sah es während der Asphaltarbeiten am B 313-Ast zwischen B 313 und Autobahnanschlussstelle Stockach-West aus. Hier auf dem Bild bringt ein Fertiger die Fundationsschicht in der richtigen Dicke auf. Archivbild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Neuer Asphalt

Von September bis Mitte Dezember 2019 wurde der Ast der Bundesstraße 313 zur Autobahnanschlussstelle Stockach-West saniert. Welche Neuerung gab es dabei?

Kreisverkehr: Der Einmündungsbereich in Richtung Wahlwies, an dem oft Unfälle passieren oder sich lange Rückstaus bilden konnten, ist jetzt ein Kreisverkehr. (Lösungsbuchstabe K)

Der Einmündungsbereich in Richtung Wahlwies, an dem oft Unfälle passieren oder sich lange Rückstaus bilden konnten, ist jetzt ein Kreisverkehr. (Lösungsbuchstabe K) Abbiegespur: In die Richtungen Stockach und Espasingen gibt es jetzt jeweils eine deutlich ausgewiesene Abbiegespur, damit eine Richtung nicht blockiert ist, weil die vorderen Fahrzeuge in die andere wollen und warten müssen. (Lösungsbuchstabe A)

In die Richtungen Stockach und Espasingen gibt es jetzt jeweils eine deutlich ausgewiesene Abbiegespur, damit eine Richtung nicht blockiert ist, weil die vorderen Fahrzeuge in die andere wollen und warten müssen. (Lösungsbuchstabe A) Brückenbauwerk: Wie am Kindlebild-Knoten bei Konstanz gibt es nun eine Brückenkonstruktion, über die alle Verkehrsteilnehmer mit weniger Wartezeiten in die Zielrichtungen kommen. (Lösungsbuchstabe W)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 5.

Pläne für alten Bahnhof

Der alte Bahnhof Schwackenreute war im Dezember Thema im Mühlinger Gemeinderat. Was soll dort entstehen?

Ein neuer Bahnhof: Da die Bahnstrecke wieder in Betrieb gehen soll, muss ein neues Bahnhofsgebäude her. (Lösungsbuchstabe Z)

Da die Bahnstrecke wieder in Betrieb gehen soll, muss ein neues Bahnhofsgebäude her. (Lösungsbuchstabe Z) Campingresort und Markthalle: Es gibt umfangreiche Pläne für das Areal, das einen Campingplatz mit Veranstaltungsbereich beinhalten soll. Das alte Gebäude soll zur Markthalle mit Café werden. (Lösungsbuchstabe C)

Es gibt umfangreiche Pläne für das Areal, das einen Campingplatz mit Veranstaltungsbereich beinhalten soll. Das alte Gebäude soll zur Markthalle mit Café werden. (Lösungsbuchstabe C) Museum: Der Gebäuderest soll saniert und wieder aufgebaut werden. Dann zieht ein Bahnmuseum ein. (Lösungsbuchstabe M)

Der richtige Buchstabe gehört in Feld Nummer 9.

Eine besondere Zahl

Bernhard Volk, der Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen, hatte 2019 einen besonderen Grund zu feiern. Was war das?

Dienstjubiläum: Er ist seit 30 Jahren im Amt. Zur Feier gab es einen Festakt in der Kirnberghalle. Dabei bekam er unter anderem eine Stele des Gemeindetags überreicht. (Lösungsbuchstabe T)

Er ist seit 30 Jahren im Amt. Zur Feier gab es einen Festakt in der Kirnberghalle. Dabei bekam er unter anderem eine Stele des Gemeindetags überreicht. (Lösungsbuchstabe T) Einwohnerrekord : Orsingen-Nenzingen hatte einen großen Schub an neuen Einwohnern und hat nicht nur die 5000er-Marke geknackt, sondern es sogar auf 5555 geschafft. (Lösungsbuchstabe R)

Orsingen-Nenzingen hatte einen großen Schub an neuen Einwohnern und hat nicht nur die 5000er-Marke geknackt, sondern es sogar auf 5555 geschafft. (Lösungsbuchstabe R) Geringster Altersdurchschnitt: So jung wie der 2019 gewählte Gemeinderat in Orsingen-Nenzingen ist durchschnittlich keiner in ganz Baden-Württemberg. (Lösungsbuchstabe G)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 11.

Achtung, Zug kommt!

Sie ist weiter im Gespräch und 2019 rückte eine neue Nutzung für eine stillgelegte Bahnlinie in den Fokus. Welchen Namen trägt sie?

Aach-Mühlbach-Linie: Eine direkte Bahnlinie zwischen Stockach und Ludwigshafen an der Aach und dem Mühlbach soll fürs Seehäsle genutzt werden. (Lösungsbuchstabe A)

Eine direkte Bahnlinie zwischen Stockach und Ludwigshafen an der Aach und dem Mühlbach soll fürs Seehäsle genutzt werden. (Lösungsbuchstabe A) Ablachtalbahn : Die Strecke von Stockach nach Mengen ist immer stärker für eine Reaktivierung für Personenzüge im Gespräch. (Lösungsbuchstabe O)

Die Strecke von Stockach nach Mengen ist immer stärker für eine Reaktivierung für Personenzüge im Gespräch. (Lösungsbuchstabe O) Osterholzroute: Viele Schienen sind unter Vegetation verschwunden, sollen aber für touristische Sonntagszüge nutzbar gemacht werden. (Lösungsbuchstabe R)

Der richtige Buchstabe gehört in Feld Nummer 22.