von Cornelia Giebler

Die neuen Glocken haben schon vor ihrem ersten Klingen eine große Gemeinde angelockt. In einem Halbkreis standen die Menschen um das festlich geschmückte Weihegestell vor der Herz-Jesu-Kirche in Zizenhausen. Da hingen sie, die drei neuen Glocken: in der Mitte die größte, die „Herz-Jesu“, daneben „Maria“ und „Ulrika“, alle zusammen 810 Kilogramm schwer.

Die Glockenweihe begann mit dem Festzug zur Kirche: Angeführt von der Musikkapelle Zizenhausen schritten Fahnenträger, Ministranten und die beiden Geistlichen, Weihbischof Paul Wehrle und Pfarrer Michael Lienhard, feierlich auf den Platz. Nach einem gemeinsamen Lied begrüßte Lienhard die Anwesenden und dankte Weihbischof Wehrle für sein Kommen.

Festzug zur Kirche: Unter den Augen zahlreicher Zuschauer schreiten die Fahnenträger feierlich auf den Platz. | Bild: Cornelia Giebler

Nach sieben Jahren werden mit der Weihe der Glocken die Außenarbeiten an der Kirche abgeschlossen sein, so Lienhard. Weihbischof Wehrle griff dies auf und machte auf die Bedeutung der Sieben als „heilige Zahl“ in der christlichen Symbolik aufmerksam. Er erwähnte die sieben Bitten des Vaterunser und die sieben Sakramente. Gerne sei er für diesen besonderen Anlass nach Zizenhausen gekommen: „Eine Glockenweihe ist nichts Alltägliches.“

Dann eröffnete er mit dem Segensgebet die Weihehandlung: „Segne unsere Glocken, die dein Lob künden. Sie sollen deine Gemeinde zum Gottesdienst rufen, die Säumigen mahnen, die Mutlosen aufrichten, die Trauernden trösten, die Glücklichen erfreuen und die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg begleiten.“ Die Glocken wurden von ihm mit Weihwasser besprengt, mit Weihrauch beräuchert und an vier Stellen mit Chrisam gesalbt.

Weihbischof Paul Wehrle beräuchert die Glocken mit Weihrauch. | Bild: Cornelia Giebler

„Segne alle, zu denen der Ruf dieser Glocken dringen wird“, lautete der letzte Satz des Segensgebetes. Diesen Ruf hörten die Versammelten nun zum ersten Mal, als Weihbischof Wehrle mit einem Holzklöppel die Glocke „Herz-Jesu“ anschlug. Der kräftige Schlagton ertönte, dann wurden die sogenannten Summtöne der Glocke hörbar, die erst ihren harmonischen Klang ausmachen. Andächtig ließ Wehrle die Glocke ausklingen, bevor er sie erneut anschlug. Es waren gleichermaßen bewegende wie andächtige Momente.

Am Donnerstag sollen die drei Glocken in den Turm eingesetzt werden. Auf ihr Läuten werden viele dann ganz besonders achten.

Nach der Weihe fand in der Kirche der Festgottesdienst mit den Kirchenchören aus Stockach, Zizenhausen und Hoppetenzell sowie dem Blechbläserquintett „In sono tubae“ statt. Vor dem Gang zur Heidenfelshalle, in der der „Tag der Seelsorgeeinheit“ gefeiert wurde, standen nochmals die drei Glocken im Mittelpunkt, die mit dem Klöppel angeschlagen werden durften.