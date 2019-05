von Manfred Wittig

36 Jahre lang hat Pfarrer im Ruhestand, Heinrich Stier, die Geschicke der Stockacher Sankt Oswald Pfarrei verantwortlich geleitet und geprägt. Jetzt feiert er in Stockach sein diamantenes Priesterjubiläum. Zu den 25 Diakonen, die im Freiburger Münster am 30. Mai 1959 von Erzbischof Hermann Schäufele zum Priester geweiht wurden, gehörte auch der spätere Stadtpfarrer von Stockach, Heinrich Stier.

Pfarrer Stier erblickte am 24. August 1931 in Wiesental das Licht der Welt, machte in Mannheim das Abitur und begann mit dem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Eine kaufmännische Karriere schien bei ihm vorgezeichnet.

Sein Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit und als Organist in seiner Heimatgemeinde Sankt Jakobus waren für seine spätere berufliche Neuausrichtung wegweisend, besonders aber der Kontakt zu seinem Vikar aus Freiburg, der eines Tages klipp und klar zu dem jungen Heinrich Stier sagte: „Hör auf mit BWL, du könntest auch Pfarrer werden.“ Das war die Initialzündung für den Jubilar. Er studierte katholische Theologie und ging, nach einem wegweisenden Gespräch mit Erzbischof Hermann Schäufele auf das Priesterseminar. Der Weg des Seelsorgers war damit für Pfarrer Stier geebnet.

Der Tag der Priesterweihe im Jahr 1959 im Freiburger Münster war für ihn und seine 24 Mitbrüder ein Festtag. Noch heute ziert ein Foto des gotischen Freiburger Münsterturmes seinen Leitspruch: „Fest auf der Erde verankert, hoch in den Himmel weisend – Turm und Priester“.

Pfarrer Heinrich Stier ist auch nach 60 Priesterjahren noch immer in der Seelsorgeeinheit Stockach aktiv. Er feiert Gottesdienste und Andachten in den verschiedenen Pfarreien. Er nimmt am gesellschaftlichen Leben in Stockach gerne teil, ob bei Konzerten der Stadtmusik Stockach oder bei der Narrengerichtssitzung in der Stockacher Jahnhalle.

Viel Zeit verbringt der rüstige Pensionär in seinem eigenen Garten, den er mit viel Freude und Passion nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit und der Ökologie bewirtschaftet. Er liest täglich die Heimatzeitung SÜDKURIER und greift ab und zu in die Tasten seines Klaviers. Gerne hört der Pfarrer klassische Musik und sein Lieblingskomponist ist seit Lebzeiten Wolfgang Amadeus Mozart.

Am Sonntag, 2. Juni, 10 Uhr, feiert Pfarrer Heinrich Stier anlässlich seines diamantenen Priesterjubiläums seinen Festgottesdienst in der Loretokapelle in Stockach.