Stockach Heinrich-Fahr-Straße: Unbekannter beschädigt Werbetafel und fährt davon

Der Fahrer hinterließ einen Schaden von rund 800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug in der Zufahrt zu einem Fitnessstudio in der Heinrich-Fahr-Straße ein Werbeschild und eine Betoneinfassung beschädigt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagvormittag. Der Verursacher, nach Schätzungen der Polizei ein rangierender Lasterfahrer, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 800 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91-0 zu melden.