Drei Jahre lang hat Heike Senger Christa Riffler bei Urlaub und Krankheit im Telefondienst vertreten, jetzt übernimmt sie von Riffler die regionale Einsatzleitung Bodensee-Hohenzollern im Dorfhelferinnenwerk Sölden. Die 51-jährige gelernte Hauswirtschafterin ist seit 2000 bei den Dorfhelferinnen.

2010 ging sie nach der Geburt ihres dritten Sohnes drei Jahre in Elternzeit. Sie arbeitet zu 50 Prozent und hat in ihrer neuen Funktion viel mit Krankenkassen, dem Jugendamt und anderen Verwaltungsstellen zu tun.

Senger koordiniert jetzt die Einsätze von 53 Helferinnen

„Vom Bodensee bis Hohenzollern laufen die Fäden jetzt bei mir zusammen“, erzählt sie. Sie ist zuständig für 53 Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschaftsmeisterinnen, Familienpflegerinnen und Dorfhelferinnen. Sie koordiniert auch die „fliegenden Einsätze“ von Helferinnen, die als Springerinnen zur Verfügung stehen und keiner festen Station angehören.

Ihre Mitarbeiterinnen – es sind tatsächlich aktuell nur Frauen – arbeiten in Familien mit Kindern unter zwölf beziehungsweise 14 Jahren (abhängig von den jeweiligen Satzungsregelungen der Krankenkassen), deren Mutter krank oder risikoschwanger ist, die stationär behandelt werden muss oder bei der eine Kur oder Reha-Maßnahme ansteht. In diesen Fällen bezahlen die Krankenkasse oder Rentenkasse in der Regel eine Haushaltshilfe.

Einsätze im Haushaltsorganisationstraining (HOT) gehören ebenfalls zu den Aufgaben der Dorfhelferinnen. „Der Ausgangspunkt für die Konzipierung des Trainings sind Eltern in familiären Krisensituationen“, so Senger.

Auch bei den Treffen zu „Frühen Hilfen“ sind die Dorfhelferinnen vertreten. „Dort tauschen sich viele Organisationen aus, die mit Kindern und Neugeborenen zu tun haben. Das Netzwerken ist wichtig“, sagt sie und wirbt für ihren Beruf: „Die Dorfhelferinnenschule gibt es zwar nicht mehr, aber man kann in Freiburg bei der Familienpflegeschule eine interessante Ausbildung machen. Die Familienpflegeschule bietet seit diesem Jahr auch eine Schulfremdenprüfung für Frauen an, die wieder einsteigen wollen oder umgeschult haben.“

Wichtige Hilfe für Familien

Das Konzept der Ausbildung zur staatlich geprüften und anerkannten Familienpflegerin oder zum Familienpfleger basiert auf den drei Säulen Hauswirtschaft, Pädagogik/Psychologie und Häusliche Pflege/Säuglingspflege. Die theoretische Ausbildung wird durch 30 Wochen Praktika in Lehrküche, Familien, pädagogischen Einrichtungen sowie Einrichtungen der Kranken-, Alten- und Säuglingspflege und den Trägern von Familienpflege/Dorfhilfe vertieft. Sie geht über zwei Jahre in Vollzeit an der Berufsfachschule und ein Jahr Berufspraktikum. Eine Verkürzung ist je nach Voraussetzung möglich.

Heike Senger betont, das Mitarbeiterinnen bei den Dorfhelferinnen immer gesucht würden. Sie müssten extrem flexibel sein, würden aber belohnt durch das gute Gefühl, in Notlagen Familien helfen zu können. „Wir haben immer Kontakt zu Menschen, es gibt keine Altersbeschränkung – und man ist gleich nach der Ausbildung einsatzbereit“, sagt sie.