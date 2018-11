Auf die Lehrer und Schüler der Grundschule Stockach kommt im neuen Jahr Baulärm zu. Die Sanierung von Haus 2 der Grundschule ist einer der wichtigsten Punkte im Investitionsplan 2019 der Stadt. "Wir haben einen Zuschussantrag auf die Sanierung von Haus 2 gestellt und einen positiven Bescheid bekommen", erklärte Bürgermeister Rainer Stolz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. "Der Start ist im Mai." Damit ist nach der Erweiterung des Schulzentrums in der Dillstraße nun die Grundschule an der Reihe. Stolz verwies darauf, dass es finanziell nicht möglich gewesen sei, alle Schulen gleichzeitig anzupacken.

Neben der Sanierung des Gebäudes aus den 1930er-Jahren wird an der Grundschule der Zwischenbau abgerissen und behindertengerecht neu errichtet. "Wir wollen so die Niveauhöhen der Häuser angleichen", sagte Stolz. Die Sanierung werde 2,5 Millionen Euro kosten. Der Neubau belaufe sich "auf eine ähnliche Summe", doch dafür gebe es bisher noch keinen Zuschuss. Für Haus 2 gibt es laut Investitionsplan rund eine Million Euro vom Land. "Wir werden die Grundschule hoffentlich in zwei bis drei Jahren modernisiert haben", so Stolz.

Die Liste des Investitionsplans, der Thema dim Gemeinderat war, ist lang. Er enthält Straßenbau, Schulen, Kindergärten, Feuerwehr, Hallen und mehr. Sebastian Scholze von der Stadtkämmerei erklärte, es seien viele bereits besprochene Maßnahmen, die wieder auftauchen. Das liegt an der Umstellung vom kameralen Haushalt auf die Doppik. Diese ist ab 2020 überall Pflicht und betrachtet den Geldfluss rein im Sinne von Ein- und Auszahlungen. Stockach führt die Doppik ab Januar ein, was einen Haken hat: "Wir dürfen jetzt keinen Haushaltsrest bilden", erklärte Kämmerer Bernhard Keßler in der Sitzung. "Wir müssen alles, was nicht abgewickelt werden kann, in den Investitionsplan bringen." Für die Gemeinde bringt dies auch die Schwierigkeit mit sich, dass noch nicht begonnene oder noch laufende Baumaßnahmen oder Investitionen neu veranschlagt werden müssen. Dies gilt auch, wenn die Maßnahme in diesem Jahr bereits im kameralen Haushalt enthalten war. Rainer Stolz sagte aber: "Die Haushalte werden in den nächsten Jahren einfacher."

Neben der Grundschul-Sanierung sind große Projekte und Ausgaben im Investitionsplan 2019 sind unter anderem das Parkdeck Stadtgarten beim Krankenhaus (750 000 Euro), die Erschließung des künftigen Gewerbegebiets Seeda in Wahlwies (500 000 Euro), Kanalbau für das Gewerbegebiet Seeda (760 000 Euro). Auch der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (fünf Millionen Euro, keine näheren Details dazu im Plan) sowie Kapitalaufstockung und Erweiterungsbau für das Krankenhaus (700 000 Euro) und vieles mehr stehen in der 13 Seiten umfassenden Liste.

Ulf Wieczorek (CDU) brachte in der Sitzung noch die Sanierung der Friedhofsmauer zur Sprache: "Das ist ein Thema, das von Jahr zu Jahr geschoben wurde." Stolz erklärte, es sei die Frage, ob diese saniert werden könne oder neu gebaut werden müsse. Er sei mit dem Zustand auch nicht zufrieden. Andreas Bernhart (CDU) erkundigte sich nach der Renovierung der Außenfassade des Espasinger Rathauses. Willi Schirmeister vom Stadtbauamt sagte dazu, dass das zur Unterhaltung zähle, nicht zu Investitionen.