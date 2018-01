Stockach Harald Glööckler zu Besuch: Der Promi und die Kleinstadt

Star-Designer Harald Glööckler weilte in Stockach. Und etwa 400 Menschen wollen in seine Nähe kommen, schätzen die Veranstalter.

Promi und Kleinstadt: Wie passt das zusammen? Beobachten konnten Neugierige das am Freitagabend, beim Besuch von Star-Designer Harald Glööckler in Stockach. Mit seinen riesigen Ringen an den Fingern, auffälliger Kleidung, goldenen Fingernägeln und platinblond gefärbten Haaren im charakteristischen Schnitt ist Glööckler eine Erscheinung, die hervorsticht. Dass er exzentrisch ist, darauf lege er großen Wert, sagte er im Interview vor dem öffentlichen Termin, und das habe er auch schon früh gemerkt. Und er präsentiert sich als jemand, für den es normal ist, anders zu sein. Als jemand, der mit der Kategorie normal nicht einmal so viel anfangen kann – der dabei aber ziemlich konservative Werte vertritt.

Disziplin zum Beispiel. Die merkt man dem Mann, dessen Kreationen genauso extravagant sind wie sein Auftreten, auch beim Besuch in Stockach an. Etwa 400 Zuschauerinnen und Zuschauer – wobei die Frauen überwogen – wollten dabei sein, als Glööckler seine neue Bettenlinie beim Stockacher Möbelhaus Stumpp vorstellte – diese Zahl schätzt Inhaber und Geschäftsführer Günter Dick. Weil sein Möbelhaus mit dem Bettenhersteller zusammenarbeite, sei es zu dem Besuch gekommen, sagt er. Die Menschen drängten sich um den Präsentationsbereich, hörten geduldig und konzentriert zu, wollten aber am Ende doch fast alle nur eines: dem exzentrischen Star für einen Augenblick nah sein – und ein Autogramm. Glööckler wurde zwar von einem Sicherheitsdienst abgeschirmt, der die Menschen immer nur einzeln oder als Familie vorließ. Doch er nahm sich auch die Zeit, um mit jedem der vielen Besucher ein paar Worte zu wechseln, signierte geduldig Autogrammkarten und unterschrieb mitunter auch auf anderem – einem kleinen Porzellankrug zum Beispiel.

Schon zuvor hatte Glööckler die Disziplin als Lebensprinzip propagiert, als sechs ausgewählte Gäste – allesamt Frauen – im kleineren Rahmen mit dem Star-Designer sprechen durften. Er werde immer wieder gefragt, wie man so bekannt werde, erzählt er da zum Beispiel. Ohne harte Arbeit und Disziplin gehe das nicht, sei dann immer seine Antwort. Er erzählt von der militärischen Strenge, die in seiner Kindheit geherrscht habe. Und: "Dinge, die man nicht gerne macht, macht man am besten sofort." Sätze, die sich anhören, als stammten sie aus einem Erziehungshandbuch. Nicht umsonst bezeichnet sich Glööckler als Künstler und Unternehmer. Eine Grafikerin, die erzählt, dass sie vor Kurzem ein Unternehmen in Stockach gegründet habe, fragt nach Tipps für den Aufstieg. "Viel arbeiten und besser und schneller sein als die anderen", gibt ihr Glööckler als Erfolgsrezept mit.

Und wie kommt der Mann beim Publikum an? Einer Besucherin aus Mühlingen gefiel die Veranstaltung. Doch ist sie auch ein Fan – wie so viele andere, die sich auch stolz in Glööckler-designter Kleidung zeigen? "Ich bin eher ein Fan von seiner Art zu leben", sagt sie da: "Glööckler ist exzentrisch und ein bisschen durchgeknallt. Aber er lässt sich nicht verbiegen." Und Doris Sauter aus Gottmadingen findet: "Er kommt gut rüber und ist sehr freundlich im Umgang." Promi und Kleinstadt – das passt vielleicht gar nicht so schlecht.



Zur Person

Harald Glööckler, nach eigenen Angaben knapp 50 Jahre alt, ist vor allem als Designer von Kleidung und Einrichtungsgegenständen bekannt. Sein erstes Modegeschäft eröffnete er 1987 in Stuttgart. 1990 entstand das Modelabel Pompöös, unter dem Glööckler bis heute arbeitet. Im Jahr 2000 verlegt er seinen Wohn- und Unternehmenssitz nach Berlin. Schon früh setzte Glööckler zum Verkauf seiner Waren auf Shopping-Sender im Fernsehen. (eph)