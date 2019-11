von SK

Ein ausgelöster Brandmelder in einem Betrieb im Industriegebiet Hardt hat am Freitagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Feuerwehr Stockach mitteilt, ging der Alarm um kurz vor 16 Uhr ein. Bei der Erkundung vor Ort konnten die Feuerwehrleute aus der Kernstadt und aus Wahlwies allerdings keinen Brand oder sonstigen Schaden feststellen. Die Anlage sei durch Handwerkerarbeiten ausgelöst worden, heißt es in der Meldung weiter. Nach etwa einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Die Feuerwehr war laut der Mitteilung mit vier Fahrzeugen vor Ort.