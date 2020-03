Einkäufer erleben in diesen Tagen in Supermärkten hierzulande Szenen, die man noch vor einigen Tagen kaum für möglich gehalten hätte. Regalborde sind leer, ganze Warengruppen ausverkauft. Die Sorge vor dem Corona-Virus ist Schuld, Hamsterkäufe lautet das Stichwort. Dass Desinfektionsmittel derzeit hoch im Kurs stehen, kann man in diesem Zusammenhang nachvollziehen – auch wenn man sie in Maßen konsumieren sollte. Auch Mehl ist begehrt – klar, daraus kann man eine Menge Essbares zubereiten.

Aber Toilettenpapier? Dem Einkäufer in zumindest einem Stockacher Geschäft zeigten sich auch bei dieser Produktgruppe kürzlich leere Regale. Wurde auch hier gehamstert? Obwohl das Corona-Virus eigentlich eine grippeähnliche Erkrankung auslösen soll? Oder rüsten sich die Menschen für eine drohende Quarantäne? Das Robert-Koch-Institut, immerhin eine Bundeseinrichtung, weiß mehr. Einige Betroffene litten an Übelkeit und Durchfall, heißt es dort. Das könnte manches erklären, was man derzeit beim Einkaufen sieht.