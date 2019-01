von SK

Die Täter sprachen laut einer Mitteilung der Polizei in der Silvesternacht gegen 4 Uhr zwei Männer in der Nähe einer Bar in der Pfarrstraße an. Sie wollten wissen, warum die beiden dort sind, schlugen dann mit den Fäusten auf sie ein und traten sie mit den Füßen, als sie am Boden lagen.

Erst als mehrere unbekannte Zeugen eingriffen, ließ das Duo von den Männern ab. Die Geschädigten hatten Hämatome und Platzwunden, die ärztlich behandelt werden mussten. Außerdem bestand der Verdacht einer Gehirnerschütterung.

Die PolizeiStockach bittet Zeugen, insbesondere die Personen, die eingegriffen und dadurch die Auseinandersetzung beendet haben, sich unter (0 77 71) 92 91-0 zu melden.