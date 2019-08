von Doris Eichkorn

Auch in diesem Jahr strahlte die Sonne zur Sichelhenke über dem Festgelände hinter dem Raithaslacher Farrenstall. Die Sichelhenke ist eine in der heutigen Zeit nur noch für Feste gebräuchliche Bezeichnung, sie stellte einen wichtigen Abschnitt im Jahreslauf vieler Bauern dar und sie war am Sonntagnachmittag ganz offensichtlich noch nicht komplett abgeschlossen. Denn Frank Bauer, der als Mitglied des Musikvereins Raithaslach üblicherweise von 11 bis 13.30 Uhr gemeinsam mit seinen Kameraden die Besucher mit flotten Weisen unterhalten hätte, saß noch hinter dem Steuer seines Lohndreschers, wie sein Vater Helmut verriet.

Flott und mit einer großen Bandbreite zeigte Raithaslachs Dirigent Heiko Jahnke, was in einem Blasorchester stecken kann. Nicht nur bekannte Weisen wie das allseits beliebte Stück „Von Freund zu Freund“ boten die Musiker dar – ein Titel, der zurzeit zu den wohl berührendsten Stücken zählt, die Blaskapellen neben dem ein oder anderen Slowrock oder einer gefühlvollen Ballade in den bunten Strauß eines Frühschoppenkonzertes einbinden können. Auch die ein oder andere Polka wurde von den Besuchern mit einem Applaus oder rhythmischem Klatschen belohnt.

Viel Mühe gaben sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Dorf bei der Gestaltung des Festes. Jahr für Jahr sorgen sie mit abwechselnden Schauvorführungen dafür, dass die Besucher Einblicke in aktuelles aber auch vergangenes Handwerk bekommen. In diesem Jahr wurde vor Ort gezeigt, was ein Gipser oder Stuckateur für vielfältige Materialien einsetzt und was er damit alles machen kann. Hierzu fanden sich viele Interessierte jeglichen Alters am Nachmittag zur Vorführung am Stand ein.

Das Wetter war wieder hervorragend sommerlich, und so genossen es die Besucher bereits zur Mittagszeit, sich unter die großen Bäume unter die vielen Sonnenschirme zu setzen. Auch Kaffee und Kuchen gab es im Anschluss. Hier hatten die Frauen aus dem Dorf wieder Buttercremetorten, Rühr- und Obstkuchen gezaubert.