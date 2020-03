Brüten sie? Seit Hans und seine Nelli II wieder eingeflogen sind und ihre Frühling- und Sommerresidenz in der Stockacher Oberstadt bezogen haben, fragen sich die Storchen-Fans, ob es dieses Jahr wieder Nachwuchs im Nest auf dem Gefallenendenkmal gibt. Hans steht auf diesem Foto übrigens links und blickt bei bester Aussicht über seine Stockacher Heimat. Er ist am Ring am rechten Bein zu erkennen – unleserlich wie fast immer.

Rechts auf dem Foto oben steht die unberingte Störchin und bringt gerade ihre Federn in Ordnung. Im Hintergrund rechts thront die Nellenburg.

Für die, die es nicht wissen: Hans und seine erste Partnerin Nelli kamen 2017 nach Stockach. Sie erhielten ihre Namen über eine Leseraktion des SÜDKURIER. Die erste Nelli, die beringt war, kehrte aber im vergangenen Jahr nicht mehr zurück. Es ist nicht bekannt, was mit ihr über den damaligen Winter passiert ist. Die unberingte Störchin ist Hans‘ zweite Partnerin, inzwischen Nelli II genannt.