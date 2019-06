Laut einer Mitteilung der Polizei stellte eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht auf Sonntag gegen 3.20 Uhr in der Meßkircher Straße fest, dass sich in einem vorbeifahrenden Auto eine Leitbake befand. In dem Fahrzeug saßen ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger sowie zwei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren.

Bei der Überprüfung kam heraus, dass die vier das Verkehrszeichen, das sie im Fußraum des Autos vor den Polizisten verbergen wollten, an einer Baustelle auf der B 313 entwendet hatten.